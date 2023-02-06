https://sputnikarabic.ae/20230206/معاون-وزير-الصحة-السوري-لـ-سبوتنيك-ارتفاع-حصيلة-الضحايا-إلى-339-وفاة-حتى-الآن-1073175003.html
معاون وزير الصحة السوري لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 339 وفاة حتى الآن
معاون وزير الصحة السوري لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 339 وفاة حتى الآن
أكد معاون وزير الصحة السوري الدكتور أحمد ضميرية لـ "سبوتنيك" ارتفاع عدد الوفيات في المحافظات السورية جراء الزلزال الأخير إلى 339 وفاة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T11:15+0000
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وقال ضميرية اليوم الإثنين إن "أعداد الإصابات ناهزت الـ 1042 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة".وبين معاون وزير الصحة أنه "قد تم وضع كافة الإمكانيات والكوادر والطواقم والتجهيزات الطبية تحت تصرف المحافظات المتضررة".وكشف انقشاع ظلام الليل في سوريا عن كارثة حقيقية، صباح اليوم الاثنين، حيث لم يشهد المواطنون السوريون سابقا زلزالا بهذه الشدة منذ 28 عاما، أو على الأقل خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا التي بدأت عملية الرصد عام 1995.وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.
https://sputnikarabic.ae/20230206/انقشاع-الظلام-يكشف-عن-كارثة-تحت-أنقاض-زلزال-سوريا-واستنفار-كامل-للحكومة-صور-وفيديو--1073167881.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
معاون وزير الصحة السوري لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 339 وفاة حتى الآن
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أكد معاون وزير الصحة السوري الدكتور أحمد ضميرية لـ "سبوتنيك" ارتفاع عدد الوفيات في المحافظات السورية جراء الزلزال الأخير إلى 339 وفاة.
وقال ضميرية اليوم الإثنين إن "أعداد الإصابات ناهزت الـ 1042 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة".
وبين معاون وزير الصحة أنه "قد تم وضع كافة الإمكانيات والكوادر والطواقم والتجهيزات الطبية تحت تصرف المحافظات المتضررة".
على الرغم من العقوبات أحادية الجانب الجائرة على سوريا وما كرسته من تراجع كبير في الإمكانات اللوجستية والإسعافية، إلا أننا نعمل بأقصى ما نستطيع وبكل ما نملك من إمكانات.. اليوم نحن في وضع استنفار كامل.
وكشف انقشاع ظلام الليل في سوريا عن كارثة حقيقية، صباح اليوم الاثنين، حيث لم يشهد المواطنون السوريون سابقا زلزالا بهذه الشدة منذ 28 عاما، أو على الأقل خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي
في سوريا التي بدأت عملية الرصد عام 1995.
وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.