https://sputnikarabic.ae/20230206/مقتل-أكثر-من-15-شخصا-جراء-الزلزال-وانهيار-ما-يزيد-عن-150-مبنى-في-تركيا-1073151116.html
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا
قال والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا وانهار 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لوكالة الأناضول. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T03:52+0000
2023-02-06T03:52+0000
2023-02-06T03:52+0000
وزير الداخلية التركي
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
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وذكرت وسائل إعلام محلية، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال حتى الآن.وقال محافظ ملاطية التركية، إن الزلزال تسبب في انهيار 130 مبنى، ووأن فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث من تحت الأنقاض فيما أصيب أكثر من 100 شخص آخر.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني تركي قوله إن الزلزال تسبب في انهيار 17 مبنى في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الداخلية التركي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
وزير الداخلية التركي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا
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يتبع
قال والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا وانهار 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لوكالة الأناضول.
وذكرت وسائل إعلام محلية، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال حتى الآن.
وقال محافظ ملاطية التركية، إن الزلزال تسبب في انهيار 130 مبنى
، ووأن فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث من تحت الأنقاض فيما أصيب أكثر من 100 شخص آخر.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني تركي قوله إن الزلزال تسبب في انهيار 17 مبنى في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.