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https://sputnikarabic.ae/20230206/مقتل-أكثر-من-15-شخصا-جراء-الزلزال-وانهيار-ما-يزيد-عن-150-مبنى-في-تركيا-1073151116.html
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا
قال والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا وانهار 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لوكالة الأناضول. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T03:52+0000
2023-02-06T03:52+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال حتى الآن.وقال محافظ ملاطية التركية، إن الزلزال تسبب في انهيار 130 مبنى، ووأن فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث من تحت الأنقاض فيما أصيب أكثر من 100 شخص آخر.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني تركي قوله إن الزلزال تسبب في انهيار 17 مبنى في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.
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وزير الداخلية التركي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
وزير الداخلية التركي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار

مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا

03:52 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLANمقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا، الاثنين، 6 فبراير 2023
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLAN
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يتبع
قال والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا وانهار 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لوكالة الأناضول.
وذكرت وسائل إعلام محلية، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال حتى الآن.
وقال محافظ ملاطية التركية، إن الزلزال تسبب في انهيار 130 مبنى، ووأن فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث من تحت الأنقاض فيما أصيب أكثر من 100 شخص آخر.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني تركي قوله إن الزلزال تسبب في انهيار 17 مبنى في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.
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