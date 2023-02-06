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https://sputnikarabic.ae/20230206/مقتل-شقيقة-رئيس-مجلس-الوزراء-السوري-و9-من-أبنائها-تحت-أنقاض-الزلزال-1073165703.html
مقتل شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري و9 من أبنائها تحت أنقاض الزلزال
مقتل شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري و9 من أبنائها تحت أنقاض الزلزال
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة، بوفاة شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، مع 9 من أبنائها وأحفادها تحت أنقاض بناء انهار في حي الأربعين في... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T09:45+0000
2023-02-06T09:45+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد وصلت جثامين خمسة منهم إلى المستشفيات ويتم العمل على انتشال الباقين من تحت الأنقاض.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مقتل شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري و9 من أبنائها تحت أنقاض الزلزال

09:45 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / Abdulaziz Ketaz زلزال في زردنا، سوريا
زلزال في زردنا، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / Abdulaziz Ketaz
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يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة، بوفاة شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، مع 9 من أبنائها وأحفادها تحت أنقاض بناء انهار في حي الأربعين في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سورية فجر اليوم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد وصلت جثامين خمسة منهم إلى المستشفيات ويتم العمل على انتشال الباقين من تحت الأنقاض.
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