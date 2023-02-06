https://sputnikarabic.ae/20230206/مقتل-شقيقة-رئيس-مجلس-الوزراء-السوري-و9-من-أبنائها-تحت-أنقاض-الزلزال-1073165703.html
مقتل شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري و9 من أبنائها تحت أنقاض الزلزال
مقتل شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري و9 من أبنائها تحت أنقاض الزلزال
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة، بوفاة شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، مع 9 من أبنائها وأحفادها تحت أنقاض بناء انهار في حي الأربعين في... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T09:45+0000
2023-02-06T09:45+0000
2023-02-06T09:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد وصلت جثامين خمسة منهم إلى المستشفيات ويتم العمل على انتشال الباقين من تحت الأنقاض.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مقتل شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري و9 من أبنائها تحت أنقاض الزلزال
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يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة، بوفاة شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، مع 9 من أبنائها وأحفادها تحت أنقاض بناء انهار في حي الأربعين في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سورية فجر اليوم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد وصلت جثامين خمسة منهم إلى المستشفيات ويتم العمل على انتشال الباقين من تحت الأنقاض.