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https://sputnikarabic.ae/20230206/منظمة-الصحة-العالمية-قلقون-بشأن-المناطق-التركية-التي-لم-ترد-أنباء-عنها-بعد-الزلزال-1073167677.html
منظمة الصحة العالمية: قلقون بشأن المناطق التركية التي لم ترد أنباء عنها بعد الزلزال
منظمة الصحة العالمية: قلقون بشأن المناطق التركية التي لم ترد أنباء عنها بعد الزلزال
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء المناطق في تركيا التي لم ترد أنباء عنها بعد الزلزال المدمر الذي وقع الليلة الماضية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T10:19+0000
2023-02-06T10:19+0000
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وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في بيان، إن "السلطات الوطنية ستركز على البحث والإنقاذ في الوقت الحالي، ثم نتوقع زيادة الحاجة إلى رعاية الصدمات لمعالجة الجرحى ودعم النظام الصحي بأكمله في المناطق المتضررة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية: قلقون بشأن المناطق التركية التي لم ترد أنباء عنها بعد الزلزال

10:19 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Maxim Durnevتداعيات زلزال تركيا المدمر
تداعيات زلزال تركيا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
تداعيات زلزال تركيا المدمر
© Sputnik . Maxim Durnev
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أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء المناطق في تركيا التي لم ترد أنباء عنها بعد الزلزال المدمر الذي وقع الليلة الماضية.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في بيان، إن "السلطات الوطنية ستركز على البحث والإنقاذ في الوقت الحالي، ثم نتوقع زيادة الحاجة إلى رعاية الصدمات لمعالجة الجرحى ودعم النظام الصحي بأكمله في المناطق المتضررة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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