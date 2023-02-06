مواطنون من تركيا وسوريا يتحدثون عن مأساتهم جراء الزلزال المدمر
نناقش في هذه الحلقة: عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا؛ والقوات الأوكرانية تستخدم مواد كيميائية ضد القوات الروسية؛ ولافروف يدعو من بغداد إلى إعفاء العلاقات الروسية العراقية من العقوبات الغربية؛ الحكومة الإسرائيلية تعطي "الضوء الأخضر" لبناء مستوطنات جديدة في غلاف غزة وهدم منازل فلسطينيين.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4، فجر اليوم، مناطق جنوبي تركيا وشمالي ووسط سوريا، كما طال مناطق شمالي وشرقي لبنان، وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط، مخلفًا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في ديار بكر، سيرتاتش كيار:
"ضرب زلزال قوي محافظة كهرمان مرعش، شعرت به العديد من المدن، بما في ذلك ديار بكر التي بدأت الهزات فيها في حوالي الساعة الرابعة فجرا، سقط جراءه مئات القتلى وآلاف المصابين، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية في المنطقة. فيما يقوم عمال الإنقاذ التابعون لإدارة الكوارث والطوارئ بانتشال الجرحى من تحت الأنقاض، ويتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة".
وقال مواطن من منطقة ديار بكر لبرنامجنا:
"حوالي الساعة الرابعة صباحا الى الرابعة والدقيقة العشرين بدأت الهزات. وبدأ الأثاث بالارتجاج والسقوط. وركضنا أنا وزوجتي إلى الشارع، وركبنا السيارة وانتظرنا هناك نشاهد في الخارج كيف تتواصل الهزات الأرضية. واصلنا الانتظار، وكانت السماء تمطر. ثم ساد الهدوء. لدي أقارب هناك، وهناك أحفاد من أبناء عمومتي و لا توجد معلومات عنهم لذلك الآن ننتظر".
وبدورها قالت مواطنة سورية من ريف طرطوس لـ"بلا قيود":
"تعرضنا لزلزال قوي في الساعة الرابعة فجرا، وشعرنا به بشكل كبير، حيث اهتز كل أثاث البيت، وبدأ بالتأرجح، وخرجنا من المنزل فورا، انتظرنا قليلا حتى هدأ الوضع، وبعد عدة دقائق بدأنا نشعر بشدة الهزات الارتدادية، وكانت قوية ومحسوسة، وخرجنا والرعب والهلع يسيطر على الجميع مباشرة إلى الشارع ننتظر حتى تهدأ الأمور، لكن علمنا فيما بعد أن دمارا كبيرا حصل في المباني القديمة من ريف القدموس والقرى المجاورة لنا، ونتمنى أن تنتهي الهزات على خير، وينتهي مسلسل الرعب الذي نعيش فيه".
الحكومة الإسرائيلية تعطي "الضوء الأخضر" لبناء مستوطنات جديدة في غلاف غزة وهدم منازل فلسطينيين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة.
يقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"إن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة اليمين المتطرف، والاستيطاني الفاشي، وتقوم اليوم بقضم الأراضي الفلسطينية، وشق الطرق، وتوسيع وبناء مستعمرات جديدة، وهذا ما يؤكد تصريح نتنياهو، عن إعلانه بناء مدينة جديدة في غلاف غزة، هذا يؤكد مرة أخرى على أن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية، هي الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، فيما تبقى من الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وأيضا قطاع غزة، لمنع قيام أي كيان فلسطيني مستقل".
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