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https://sputnikarabic.ae/20230206/نائب-محافظ-اللاذقية-لـ-سبوتنيك-تهدم-57-بناء-جراء-الزلزال-في-المحافظة-وريفها-1073168429.html
نائب محافظ اللاذقية لـ "سبوتنيك": تهدم 57 بناء جراء الزلزال في المحافظة وريفها
نائب محافظ اللاذقية لـ "سبوتنيك": تهدم 57 بناء جراء الزلزال في المحافظة وريفها
أكد نائب محافظ اللاذقية المهندس فراس السوسي لـ ”سبوتنيك” أن الجهات الحكومية استنفرت كوادرها بالتعاون مع المنظمات والجهات الأهلية والشعبية لإنقاذ المواطنين... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T10:30+0000
2023-02-06T10:30+0000
العالم العربي
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ولفت نائب المحافظ إلى أن عدد الوفيات في محافظة اللاذقية تجاوز 90 ضحية و310 مصابا، مؤكدا أن الحصيلة بارتفاع مع تقدم عمليات الإنقاذ.وقال نائب المحافظ: بالمقابل، فقد بلغ عدد الأبنية المتهدمة 57 موزعة بين مدينة جبلة واللاذقية وريفها.وأكد السوسي أن جميع المؤسسات أرسلت الآليات والمعدات الموجودة لديها للعمل على رفع الأنقاض وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين والمتوفيين للمشافي ويتم العمل بإشراف مباشر من محافظ اللاذقية.وكشف عن إشراك الرافعات الموجودة في المرافئ بعمليات الإنقاذ والاستعانة بكل ما يمكن الاستعانة به لتسريع عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.يذكر أنه كانت قد وصلت 4 آليات إنقاذ مع طواقمها من محافظتي حمص وطرطوس لمؤازرة عمليات انتشال المصابين من تحت الأنقاض، كما تم إرسال 6 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة مزودة بالتجهيزات والكوادر الصحية من ريف دمشق إلى اللاذقية.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

نائب محافظ اللاذقية لـ "سبوتنيك": تهدم 57 بناء جراء الزلزال في المحافظة وريفها

10:30 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / Mohammed al-Rifai زلزال في زردنا، سوريا
زلزال في زردنا، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / Mohammed al-Rifai
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أكد نائب محافظ اللاذقية المهندس فراس السوسي لـ ”سبوتنيك” أن الجهات الحكومية استنفرت كوادرها بالتعاون مع المنظمات والجهات الأهلية والشعبية لإنقاذ المواطنين العالقين تحت الأنقاض وانتشال الضحايا ونقلهم للمشافي.
ولفت نائب المحافظ إلى أن عدد الوفيات في محافظة اللاذقية تجاوز 90 ضحية و310 مصابا، مؤكدا أن الحصيلة بارتفاع مع تقدم عمليات الإنقاذ.
وقال نائب المحافظ: بالمقابل، فقد بلغ عدد الأبنية المتهدمة 57 موزعة بين مدينة جبلة واللاذقية وريفها.
وأكد السوسي أن جميع المؤسسات أرسلت الآليات والمعدات الموجودة لديها للعمل على رفع الأنقاض وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين والمتوفيين للمشافي ويتم العمل بإشراف مباشر من محافظ اللاذقية.
وكشف عن إشراك الرافعات الموجودة في المرافئ بعمليات الإنقاذ والاستعانة بكل ما يمكن الاستعانة به لتسريع عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
يذكر أنه كانت قد وصلت 4 آليات إنقاذ مع طواقمها من محافظتي حمص وطرطوس لمؤازرة عمليات انتشال المصابين من تحت الأنقاض، كما تم إرسال 6 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة مزودة بالتجهيزات والكوادر الصحية من ريف دمشق إلى اللاذقية.
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