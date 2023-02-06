https://sputnikarabic.ae/20230206/وزير-الخارجية-المصري-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيريه-التركي-والسوري-ويعزيهما-في-ضحايا-الزلزال-1073188569.html
وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيريه التركي والسوري ويعزيهما في ضحايا الزلزال
وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيريه التركي والسوري ويعزيهما في ضحايا الزلزال
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والسوري فيصل المقداد. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T16:44+0000
2023-02-06T16:44+0000
2023-02-06T16:44+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
مركز الزلزال
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_980d42f07660a3bffb27d4d9b4372267.jpg
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان له، أن وزير الخارجية قدم في اتصاله بنظيره التركي "العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".وأخطر الوزير المصري نظيره التركي بأن القاهرة "قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية".ونقل المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزير التركي أعرب عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا في هذه الكارثة.وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري قدم العزاء لنظيره السوري في ضحايا الزلزال المروع، ونقل إليه "قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة".وأعرب وزير الخارجية المصري عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودمارا في البنية التحتية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/تركيا-لا-وجود-لخطر-حدوث-موجات-تسونامي-بفعل-الزلازل-1073180366.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acba55037b2f61b355041e04754f8ffc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, مركز الزلزال, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, مركز الزلزال, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي
وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيريه التركي والسوري ويعزيهما في ضحايا الزلزال
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والسوري فيصل المقداد.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان له، أن وزير الخارجية قدم في اتصاله بنظيره التركي "العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع
الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
وأخطر الوزير المصري نظيره التركي بأن القاهرة "قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ
الجارية".
ونقل المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزير التركي أعرب عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا في هذه الكارثة
.
وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري قدم العزاء لنظيره السوري في ضحايا الزلزال المروع، ونقل إليه "قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة".
وأعرب وزير الخارجية المصري عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودمارا في البنية التحتية
.