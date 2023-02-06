عربي
الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230206/وزير-الخارجية-لـسبوتنيك-فلسطين-تتوقع-الحصول-على-اعتراف-9-دول-إضافية--1073155970.html
وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": فلسطين تتوقع الحصول على اعتراف 9 دول إضافية
وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": فلسطين تتوقع الحصول على اعتراف 9 دول إضافية
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده تتوقع أن تعترف بها 9 دول إضافية في العام 2023. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:56+0000
2023-02-06T06:56+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048887341_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_0f14c02893031c7570a9e9cba27c64e1.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك "إن مسألة الاعتراف مسألة مستمرة، ونحن نأخذ الأمر على محمل الجد، ونريد أن نكون قادرين، في العام 2023، على الوصول إلى 155 دولة على الأرجح."وذكر المالكي أن من بين الدول التي يتوقع أن تعترف بفلسطين، 7 أو 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى دولة أفريقية واحدة يعتزم زيارتها في غضون أسبوعين.يُذكر أن فلسطين حاولت قبل نحو 10 أعوام الحصول على مقعد داخل الأمم المتحدة، إلا أن طلبها حال دون موافقة الولايات المتحدة التي عرقلت قرار قبولها.وفي عام 2012، حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار بموافقة 138 دولة، مقابل معارضة 9 دول كان بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 41 دولة أخرى عن التصويت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048887341_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9aa4c47e408da9c7121cfbe044413b98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": فلسطين تتوقع الحصول على اعتراف 9 دول إضافية

06:56 GMT 06.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده تتوقع أن تعترف بها 9 دول إضافية في العام 2023.
رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك "إن مسألة الاعتراف مسألة مستمرة، ونحن نأخذ الأمر على محمل الجد، ونريد أن نكون قادرين، في العام 2023، على الوصول إلى 155 دولة على الأرجح."
وذكر المالكي أن من بين الدول التي يتوقع أن تعترف بفلسطين، 7 أو 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى دولة أفريقية واحدة يعتزم زيارتها في غضون أسبوعين.

وأضاف المالكي: "بشكل جماعي، قبلوا حقيقة أنهم سيعترفون بفلسطين، لكن السؤال متى يجب الاعتراف، وهم يفكرون الآن في الوقت المناسب للاعتراف. نحن نقول لهم إن أفضل وقت للاعتراف هو الآن مع الحكومة الإسرائيلية الحالية."

يُذكر أن فلسطين حاولت قبل نحو 10 أعوام الحصول على مقعد داخل الأمم المتحدة، إلا أن طلبها حال دون موافقة الولايات المتحدة التي عرقلت قرار قبولها.
وفي عام 2012، حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار بموافقة 138 دولة، مقابل معارضة 9 دول كان بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 41 دولة أخرى عن التصويت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала