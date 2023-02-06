https://sputnikarabic.ae/20230206/وزير-الخارجية-لـسبوتنيك-فلسطين-تتوقع-الحصول-على-اعتراف-9-دول-إضافية--1073155970.html
وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": فلسطين تتوقع الحصول على اعتراف 9 دول إضافية
وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": فلسطين تتوقع الحصول على اعتراف 9 دول إضافية
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده تتوقع أن تعترف بها 9 دول إضافية في العام 2023. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:56+0000
2023-02-06T06:56+0000
2023-02-06T06:56+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك "إن مسألة الاعتراف مسألة مستمرة، ونحن نأخذ الأمر على محمل الجد، ونريد أن نكون قادرين، في العام 2023، على الوصول إلى 155 دولة على الأرجح."وذكر المالكي أن من بين الدول التي يتوقع أن تعترف بفلسطين، 7 أو 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى دولة أفريقية واحدة يعتزم زيارتها في غضون أسبوعين.يُذكر أن فلسطين حاولت قبل نحو 10 أعوام الحصول على مقعد داخل الأمم المتحدة، إلا أن طلبها حال دون موافقة الولايات المتحدة التي عرقلت قرار قبولها.وفي عام 2012، حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار بموافقة 138 دولة، مقابل معارضة 9 دول كان بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 41 دولة أخرى عن التصويت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": فلسطين تتوقع الحصول على اعتراف 9 دول إضافية
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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده تتوقع أن تعترف بها 9 دول إضافية في العام 2023.
رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك "إن مسألة الاعتراف مسألة مستمرة، ونحن نأخذ الأمر على محمل الجد، ونريد أن نكون قادرين، في العام 2023، على الوصول إلى 155 دولة على الأرجح."
وذكر المالكي أن من بين الدول التي يتوقع أن تعترف بفلسطين، 7 أو 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى دولة أفريقية واحدة يعتزم زيارتها في غضون أسبوعين.
وأضاف المالكي: "بشكل جماعي، قبلوا حقيقة أنهم سيعترفون بفلسطين، لكن السؤال متى يجب الاعتراف، وهم يفكرون الآن في الوقت المناسب للاعتراف. نحن نقول لهم إن أفضل وقت للاعتراف هو الآن مع الحكومة الإسرائيلية الحالية."
يُذكر أن فلسطين حاولت قبل نحو 10 أعوام الحصول على مقعد داخل الأمم المتحدة، إلا أن طلبها حال دون موافقة الولايات المتحدة التي عرقلت قرار قبولها.
وفي عام 2012، حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار بموافقة 138 دولة، مقابل معارضة 9 دول كان بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 41 دولة أخرى عن التصويت.