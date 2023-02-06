https://sputnikarabic.ae/20230206/وفاة-برويز-مشرف-قائد-الانقلاب-الذي-تحالف-مع-أمريكا-1073167585.html
وفاة برويز مشرف... قائد الانقلاب الذي تحالف مع أمريكا
وفاة برويز مشرف... قائد الانقلاب الذي تحالف مع أمريكا
فارق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الحياة في أحد مستشفيات دبي عن عمر يناهز 79 عاما، ويعتبر مشرف آخر رئيس عسكري للبلاد، وبقي على رأس السلطة في باكستان... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T10:18+0000
2023-02-06T10:18+0000
2023-02-06T10:18+0000
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انفوجرافيك, باكستان, инфографика
انفوجرافيك, باكستان, инфографика
وفاة برويز مشرف... قائد الانقلاب الذي تحالف مع أمريكا
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فارق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الحياة في أحد مستشفيات دبي عن عمر يناهز 79 عاما، ويعتبر مشرف آخر رئيس عسكري للبلاد، وبقي على رأس السلطة في باكستان حتى عام 2008.