https://sputnikarabic.ae/20230206/وفد-أممي-في-اليمن-يناقش-آليات-تنفيذ-أي-اتفاق-مستقبلي-لوقف-إطلاق-النار-1073180559.html
وفد أممي في اليمن يناقش آليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار
وفد أممي في اليمن يناقش آليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إجراء نقاشات في اليمن حول آليات تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ 8... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T14:08+0000
2023-02-06T14:08+0000
2023-02-06T14:08+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عبر تويتر، بأن "وفدا من مكتب المبعوث الأممي زار عدن ومأرب بمشاركة المستشار العسكري للمبعوث العميد أنتوني هايوارد، واجتمع بأعضاء من لجنة التنسيق العسكرية ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وعدد من زعماء القبائل وممثلين عن المجتمع المدني للتحاور حول تعزيز آليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق للنار".يأتي ذلك في وقت يشهد جهودا إقليمية ودولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من دون توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى اتفاق لتمديدها.وأعرب غروندبرغ، مطلع أكتوبر الماضي، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكدا استمرار جهوده لتحقيق ذلك.وأعلنت الجماعة، وقتذاك، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، فيما تتمسك الجماعة بدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، كشرط لتمديد الهدنة الأممية.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-خارجية-يمني-أسبق-يحذر-من-جمود-سياسي-بسبب-تضارب-مصالح-الأجندات-الخارجية-1073147505.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أنصار الله
وفد أممي في اليمن يناقش آليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إجراء نقاشات في اليمن حول آليات تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عبر تويتر، بأن "وفدا من مكتب المبعوث الأممي زار عدن ومأرب بمشاركة المستشار العسكري للمبعوث العميد أنتوني هايوارد، واجتمع بأعضاء من لجنة التنسيق العسكرية ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وعدد من زعماء القبائل وممثلين عن المجتمع المدني للتحاور حول تعزيز آليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق للنار
".
يأتي ذلك في وقت يشهد جهودا إقليمية ودولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من دون توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى اتفاق لتمديدها.
وأعرب غروندبرغ، مطلع أكتوبر الماضي، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكدا استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
وأعلنت الجماعة، وقتذاك، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، فيما تتمسك الجماعة بدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، كشرط لتمديد الهدنة الأممية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله
"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.