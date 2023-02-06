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https://sputnikarabic.ae/20230206/وكالة-مقتل-42-شخصا-وإصابة-200-في-مدن-حلب-وحماة-واللاذقية-جراء-الزلزال-1073151229.html
وكالة: مقتل 42 شخصا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال
وكالة: مقتل 42 شخصا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال
أفادت وكالة الأنباء السورية، فجر اليوم الاثنين، بمقتل 42 شخصا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:18+0000
2023-02-06T04:27+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.وفي سياق متصل، قال نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب، إن 24 شخصا لقوا مصرعهم، بمشفى الرازي وأصيب 100 وانهار 20 بناء في مناطق متفرقة من المحافظة وفرق الإنقاذ تواصل عملها.وأعلنت الخطوط الحديدية السـورية، إيقاف حركة النقل بالقطارات على كافة الخطوط كإجراء احترازي ريثما يتم الكشف على الجسور ومسارات شبكة السكك الحديدية نتيجة الهزات الأرضية، وفقا لوكالة "سانا".وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا ودمار مئات المباني في المدن التركية المختلفة.
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الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حلب
الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حلب

وكالة: مقتل 42 شخصا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال

04:18 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 04:27 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhصورة أرشيفية.. انهيار مبنى في مدينة حماة، سوريا 29 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية.. انهيار مبنى في مدينة حماة، سوريا 29 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أفادت وكالة الأنباء السورية، فجر اليوم الاثنين، بمقتل 42 شخصا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.
وأكد ضميرية، إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب، إن 24 شخصا لقوا مصرعهم، بمشفى الرازي وأصيب 100 وانهار 20 بناء في مناطق متفرقة من المحافظة وفرق الإنقاذ تواصل عملها.
وأعلنت الخطوط الحديدية السـورية، إيقاف حركة النقل بالقطارات على كافة الخطوط كإجراء احترازي ريثما يتم الكشف على الجسور ومسارات شبكة السكك الحديدية نتيجة الهزات الأرضية، وفقا لوكالة "سانا".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
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03:22 GMT
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا ودمار مئات المباني في المدن التركية المختلفة.
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