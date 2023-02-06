https://sputnikarabic.ae/20230206/ولي-العهد-السعودي-يجري-اتصالا-بالرئيس-التركي-ويؤكد-وقوف-بلاده-إلى-جانب-تركيا-لتجاوز-تداعيات-الزلزال-1073196739.html
ولي العهد السعودي يجري اتصالا بالرئيس التركي ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب تركيا لتجاوز تداعيات الزلزال
ولي العهد السعودي يجري اتصالا بالرئيس التركي ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب تركيا لتجاوز تداعيات الزلزال
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، محمد بن سلمان، وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز كارثة الزلزال الذي تعرضت له فجر اليوم. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T20:53+0000
2023-02-06T20:53+0000
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وأجرى ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وقدم ولي العهد السعودي التعازي لأردوغان ولشعب تركيا وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له تركيا.وأعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، "مؤكدًا وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية".ونقلت الوكالة أن الرئيس التركي أعرب عن شكره لولي العهد السعودي "مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب".وأعلن أردوغان، اليوم، الحداد الوطني في تركيا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وراح ضحيته 2316 قتيلا، و13 ألفا و293 مصابا في حصيلة غير نهائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
ولي العهد السعودي يجري اتصالا بالرئيس التركي ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب تركيا لتجاوز تداعيات الزلزال
20:53 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 21:00 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، محمد بن سلمان، وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز كارثة الزلزال الذي تعرضت له فجر اليوم.
وأجرى ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقدم ولي العهد السعودي التعازي لأردوغان ولشعب تركيا وأهالي ضحايا الزلزال
الذي تعرضت له تركيا.
وأعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، "مؤكدًا وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية".
ونقلت الوكالة أن الرئيس التركي أعرب عن شكره لولي العهد السعودي "مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب
".
وأعلن أردوغان، اليوم، الحداد الوطني
في تركيا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وراح ضحيته 2316 قتيلا، و13 ألفا و293 مصابا في حصيلة غير نهائية.