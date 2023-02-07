https://sputnikarabic.ae/20230207/أم-سورية-تلد-طفلها-بين-أنقاض-منزلها-الذي-دمره-الزلزال-1073200638.html
أم سورية تلد طفلها بين أنقاض منزلها الذي دمره الزلزال
أم سورية تلد طفلها بين أنقاض منزلها الذي دمره الزلزال
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لإنقاذ رضيع من حطام منزل دمره زلزال أصاب منطقة ريف حلب. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:08+0000
2023-02-07T07:08+0000
2023-02-07T07:39+0000
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ويظهر المقطع إنقاذ رضيع على يدي رجل جرى به بعيدا عن حطام منزل في ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب، حيث دمر المنزل بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا يوم أمس.ولقي أكثر من 4000 شخص حتفهم وأصيب عشرات الآلاف آخرون بعد أن ضربت زلازل قوية أجزاء من تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث يكافح رجال الإنقاذ المحليون ظروف الشتاء القاسية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, نادي الفيديو
أخبار سوريا اليوم, نادي الفيديو
أم سورية تلد طفلها بين أنقاض منزلها الذي دمره الزلزال
07:08 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 07:39 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لإنقاذ رضيع من حطام منزل دمره زلزال أصاب منطقة ريف حلب.
ويظهر المقطع إنقاذ رضيع على يدي رجل جرى به بعيدا عن حطام منزل في ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب، حيث دمر المنزل بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا يوم أمس.
وأشار نشطاء مواقع التواصل إلى أن الرضيع ولد تحت الأنقاض وأن والدته توفيت بعد ولادته بدقائق، ولم يتاح لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة المعلومات.
ولقي أكثر من 4000 شخص حتفهم وأصيب عشرات الآلاف آخرون بعد أن ضربت زلازل قوية أجزاء من تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث يكافح رجال الإنقاذ المحليون ظروف الشتاء القاسية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.