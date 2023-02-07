عربي
https://sputnikarabic.ae/20230207/أول-تعليق-لمسؤول-إماراتي-ماذا-وراء-الخلاف-الإعلامي-بين-مصر-والسعودية-وما-علاقة-المساعدات؟-1073203376.html
أول تعليق لمسؤول إماراتي... ماذا وراء الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية وما علاقة المساعدات؟
أول تعليق لمسؤول إماراتي... ماذا وراء الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية وما علاقة المساعدات؟
تتباين الرؤى حول الخلاف بين مصر والسعودية أخيرا وعلى عدد من الموضوعات المعلقة بين البلدين، وإن نجحت البلدان "بشكل رسمي" في إخفاء هذه المشكلة وعدم الحديث عنها. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T08:25+0000
2023-02-07T08:54+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
سعر الدولار اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101835/32/1018353224_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_3e120fd35accc128471095d911488f21.jpg
إلا أن عددا من الأحداث المتعاقبة أكد وجود الأزمة وأنها حول موضوعات بعينها، يبدو أن كلا من البلدين ترى أن لها الحق في أن تديرها بهذا الشكل الذي تفصله السطور المقبلة.تراشق إعلامي... وتعليق إماراتيالأزمة المخبأة تحت الرمال بين البلدين، تؤكدها تصريحات جديدة من أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، والتي أشار فيها إلى أن توجه بلاده دائما "أساسه وحدة الكلمة والصف"، مضيفًا أن "الشقيقتين السعودية ومصر ستبقيان محور توجهات الإمارات ومواقفها"، وعلّق مستشار الرئيس على "التجاذب الإعلامي في وسائل التواصل"، معتبرًا إياه "يفتح باب الانقسام والفرقة".كلمات قرقاش جاءت بعد مقال نشر في جريدة "الجمهورية" الحكومية المصرية، يوم 3 فبراير/ شباط الجاري، كتب فيه رئيس التحرير عبد الرازق توفيق تحت عنوان "الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال"، ما اعتبر إساءة لدول الخليج، أكد ذلك قيام الجريدة بالاعتذار عن المقال، قائلةً إنه احتوى على "إساءة لإخوتنا في مهد الحضارات ومهبط الرسالات خير أرض طلعت عليها الشمس".المقال المحذوف كان خروجا على المألوف في العلاقات المصرية السعودية، بل أن التراشق في هذا المقال اقترب مما كان يفعله الإعلام المصري مع قطر وقت الأزمة الخليجية التي تم حلها في قمة العلا وعادت بعض المياه إلى مجاريها.المقال المعتذر عنه جاء بنتائج سلبية فقد جعل الهجوم على مصر من قبل كتاب وصحفيين السعودية يزداد، عندما كتب السعودي تركي الحمد تغريدات تتحدث عن أزمة الاقتصاد المصري وسيطرة شركات بعينها عليه دون منافسة من الآخرين، وهو نفس ما احتوته تغريدات الكاتب خالد الدخيل الذي اعتبر أن مصر مشكلتها تكمن في أنها "لم تغادر عباءتها منذ عام 1952"، بعدها رد الإعلامي المصري المعروف بقربه من الحٌكم، نشأت الديهي الذي وجه حديثه لتركي الحمد "أنت مالك ومال مصر" واعتبر حديثه "صفر كبير" وذلك من خلال برنامجه بالورقة والقلم الذي يقدمه عبر فضائية TEN المصرية.ورغم ذلك فقد عاد رئيس التحرير المصري إلى كتابة مقال نشر في موقع الجريدة في 5 فبراير، بعنوان "القاهرة والرياض.. القلب النابض للوطن العربي"، أشار فيه الكاتب أكثر من مرة على متانة العلاقات المصرية العربية وخص السعودية منها بكثير من سطور المقال مذكرا بموقف الرياض من مصر في حرب 1973، وكذلك موقفها بعد ثورة 2013 في مصر التي أزاحت جماعة الإخوان (إرهابية طبقا للقانون المصري) حيث دعمت السعودية مصر سياسيا بشكل كبير جدا، حسب كاتب المقال.هل المساعدات المالية هي السبب؟سنوات طويلة تقدم فيها السعودية المساعدات والمنح إلى مصر، هذا ما تعترف به الدولتان دائما، وبتصريحات رسمية تؤكد فيها دائما المملكة وقوفها إلى جانب مصر، فيما تشكر مصر السعودية على دعمها المستمر خصوصا في الفترة التي تلت رحيل الإخوان وثورة 2013 التي تعرضت مصر بعدها إلى عدد من الأحداث السياسية التي أثرت على اقتصادها كثيرا وأفقدت الجنيه (الدولار يساوي قرابة 30 جنيها في البنوك حاليا) قيمته، مما أدى إلى تعويمه أكثر من مرة.تصاعدت فكرة أن الأموال هي السبب لعدم حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لقمّة عربية أخيرة عقدت في الإمارات من أجل تقديم مساعدات إلى كل من مصر والإمارات نظرا لأوضاعهما الاقتصادية مؤخرا.مراقبون قالوا إن هناك خلافا بين البلدين على طريقة الاستثمار السعودي في مصر، ونشر موقع "المنصة" الذي يعمل في القاهرة مقالا يزعم كاتبه أن السعودية تريد أن تستثمر في مصر لكن في القطاع الخاص، فيما تريد القاهرة أن تقوم المملكة بالاستثمار عن طريق شراء أصول مملوكة للدولة، حتى تضمن الأخيرة دخول المليارات (تقريبا نحو 10 مليارات دولار) إلى خزينتها مباشرة، حيث كان هناك اتفاق على استثمار هذا الرقم بعد أن جددت الرياض وديعة قيمتها 5 مليارات دولار تبقى في البنك المركزي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.الحديث في أن هناك أزمة تحكمها الدولارات بين الرياض والقاهرة، يؤكده ما قاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال فيه الجدعان إن بلاده لن تقدم مساعدات "لحلفائها دون شروط" واعتبر الوزير أنه من الخطأ أن تقدم بلاده المساعدات دون شروط وطلب إصلاحات من الدول المقدم إليها المنح والودائع في حين "يتم فرض ضرائب على الشعب السعودي" حسب قوله.كاميرات تيران وصنافيرلا يمكن فصل مسألة جزيرتي تيران وصنافير عن الأزمة الحالية بين البلدين، فالاتفاقية التي وقعت بين الرياض والقاهرة في أبريل/ نيسان عام 2016، حول تسليم مصر الجزيرتين للسعودية، بموافقة برلمانية، لم تتم حتى الآن. رغم أن هذه الاتفاقية تتداخل فيها أطراف أخرى بطريقة غير مباشرة مثل أمريكا وإسرائيل، حيث تتأخر الأولى في بعض المساعدات المالية لمصر، بينما الثانية منخرطة مع القاهرة في اتفاقية سلام تلت حرب أكتوبر 1973.موقع أكسيوس تحدث عن الاتفاقية وتأخير التسليم وزعم أن مصر تطلب حاليا تركيب كاميرات في الجزيرتين لتراقب الأنشطة فيهما، بعد انسحاب القوات الدولية المفترضة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.هل تبقى الأزمة أم تنتهي؟ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها خلافات بين مصر والسعودية، فالدولتان اختلفتا حول سوريا في بداية أزمتها، كما اختلفتا حول الأزمة اليمنية، ولم تشارك مصر السعودية في حربها ضد جماعة "أنصار الله" الممتدة منذ سنوات، ولذا وإن ظهرت الأزمة على السطح ووصلت إلى التراشق الإعلامي، فالعلاقات بين القاهرة والرياض راسخة، وقد تحل قريبا، حيث لا تحب دول الخليج عموما أن تكون علاقاتها بمصر سيئة.وعلى مر العقود كانت العلاقات تتأرجح كثيرا لكنها سرعان ما تعود، خصوصا أن ودائع الدول الخليجية لدى المركزي المصري تشكّل نحو 85% من احتياطي مصر الدولاري، كما أن مصر تسعى لاستقطاب الاستثمارات السعودية المقدرة بـ10 مليارات دولار والتي وعدت الرياض بالعمل على تنفيذها قريب – نفذت منها صفقات قيمتها قرابة 1.3 مليار دولار حتى الآن-، وعلى الجانب الآخر ترى دول الخليج عبر العقود الماضية أن مصر صمام أمان حقيقي لمنطقة الخليج في ظل تهديدات إقليمية ودولية تواجه المنطقة المضطربة دائما.
https://sputnikarabic.ae/20230113/رسائل-مباشرة-للعالم-هل-حمل-البيان-المصري-السعودي-لغة-مغايرة؟-1072241292.html
https://sputnikarabic.ae/20230119/السيسي-أزمة-الدولار-في-مصر-تحسنت-للأفضل-1072483169.html
https://sputnikarabic.ae/20220715/إعلام-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-السعودية-بشأن-تيران-وصنافير-1065118689.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101835/32/1018353224_91:0:2848:2068_1920x0_80_0_0_3fa92802dfb742fb1873d09f9f051fbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

أول تعليق لمسؤول إماراتي... ماذا وراء الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية وما علاقة المساعدات؟

08:25 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 08:54 GMT 07.02.2023)
© AP Photo / Mohamed Samaha الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
 الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Mohamed Samaha
تابعنا عبرTelegram
تتباين الرؤى حول الخلاف بين مصر والسعودية أخيرا وعلى عدد من الموضوعات المعلقة بين البلدين، وإن نجحت البلدان "بشكل رسمي" في إخفاء هذه المشكلة وعدم الحديث عنها.
إلا أن عددا من الأحداث المتعاقبة أكد وجود الأزمة وأنها حول موضوعات بعينها، يبدو أن كلا من البلدين ترى أن لها الحق في أن تديرها بهذا الشكل الذي تفصله السطور المقبلة.
تراشق إعلامي... وتعليق إماراتي
الأزمة المخبأة تحت الرمال بين البلدين، تؤكدها تصريحات جديدة من أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، والتي أشار فيها إلى أن توجه بلاده دائما "أساسه وحدة الكلمة والصف"، مضيفًا أن "الشقيقتين السعودية ومصر ستبقيان محور توجهات الإمارات ومواقفها"، وعلّق مستشار الرئيس على "التجاذب الإعلامي في وسائل التواصل"، معتبرًا إياه "يفتح باب الانقسام والفرقة".
سامح شكري وفيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
رسائل مباشرة للعالم... هل حمل البيان المصري السعودي لغة مغايرة؟
13 يناير, 15:32 GMT
كلمات قرقاش جاءت بعد مقال نشر في جريدة "الجمهورية" الحكومية المصرية، يوم 3 فبراير/ شباط الجاري، كتب فيه رئيس التحرير عبد الرازق توفيق تحت عنوان "الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال"، ما اعتبر إساءة لدول الخليج، أكد ذلك قيام الجريدة بالاعتذار عن المقال، قائلةً إنه احتوى على "إساءة لإخوتنا في مهد الحضارات ومهبط الرسالات خير أرض طلعت عليها الشمس".
المقال المحذوف كان خروجا على المألوف في العلاقات المصرية السعودية، بل أن التراشق في هذا المقال اقترب مما كان يفعله الإعلام المصري مع قطر وقت الأزمة الخليجية التي تم حلها في قمة العلا وعادت بعض المياه إلى مجاريها.
المقال المعتذر عنه جاء بنتائج سلبية فقد جعل الهجوم على مصر من قبل كتاب وصحفيين السعودية يزداد، عندما كتب السعودي تركي الحمد تغريدات تتحدث عن أزمة الاقتصاد المصري وسيطرة شركات بعينها عليه دون منافسة من الآخرين، وهو نفس ما احتوته تغريدات الكاتب خالد الدخيل الذي اعتبر أن مصر مشكلتها تكمن في أنها "لم تغادر عباءتها منذ عام 1952"، بعدها رد الإعلامي المصري المعروف بقربه من الحٌكم، نشأت الديهي الذي وجه حديثه لتركي الحمد "أنت مالك ومال مصر" واعتبر حديثه "صفر كبير" وذلك من خلال برنامجه بالورقة والقلم الذي يقدمه عبر فضائية TEN المصرية.
ورغم ذلك فقد عاد رئيس التحرير المصري إلى كتابة مقال نشر في موقع الجريدة في 5 فبراير، بعنوان "القاهرة والرياض.. القلب النابض للوطن العربي"، أشار فيه الكاتب أكثر من مرة على متانة العلاقات المصرية العربية وخص السعودية منها بكثير من سطور المقال مذكرا بموقف الرياض من مصر في حرب 1973، وكذلك موقفها بعد ثورة 2013 في مصر التي أزاحت جماعة الإخوان (إرهابية طبقا للقانون المصري) حيث دعمت السعودية مصر سياسيا بشكل كبير جدا، حسب كاتب المقال.
هل المساعدات المالية هي السبب؟
سنوات طويلة تقدم فيها السعودية المساعدات والمنح إلى مصر، هذا ما تعترف به الدولتان دائما، وبتصريحات رسمية تؤكد فيها دائما المملكة وقوفها إلى جانب مصر، فيما تشكر مصر السعودية على دعمها المستمر خصوصا في الفترة التي تلت رحيل الإخوان وثورة 2013 التي تعرضت مصر بعدها إلى عدد من الأحداث السياسية التي أثرت على اقتصادها كثيرا وأفقدت الجنيه (الدولار يساوي قرابة 30 جنيها في البنوك حاليا) قيمته، مما أدى إلى تعويمه أكثر من مرة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
السيسي: أزمة الدولار في مصر تحسنت للأفضل
19 يناير, 17:22 GMT
تصاعدت فكرة أن الأموال هي السبب لعدم حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لقمّة عربية أخيرة عقدت في الإمارات من أجل تقديم مساعدات إلى كل من مصر والإمارات نظرا لأوضاعهما الاقتصادية مؤخرا.
مراقبون قالوا إن هناك خلافا بين البلدين على طريقة الاستثمار السعودي في مصر، ونشر موقع "المنصة" الذي يعمل في القاهرة مقالا يزعم كاتبه أن السعودية تريد أن تستثمر في مصر لكن في القطاع الخاص، فيما تريد القاهرة أن تقوم المملكة بالاستثمار عن طريق شراء أصول مملوكة للدولة، حتى تضمن الأخيرة دخول المليارات (تقريبا نحو 10 مليارات دولار) إلى خزينتها مباشرة، حيث كان هناك اتفاق على استثمار هذا الرقم بعد أن جددت الرياض وديعة قيمتها 5 مليارات دولار تبقى في البنك المركزي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.
الحديث في أن هناك أزمة تحكمها الدولارات بين الرياض والقاهرة، يؤكده ما قاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال فيه الجدعان إن بلاده لن تقدم مساعدات "لحلفائها دون شروط" واعتبر الوزير أنه من الخطأ أن تقدم بلاده المساعدات دون شروط وطلب إصلاحات من الدول المقدم إليها المنح والودائع في حين "يتم فرض ضرائب على الشعب السعودي" حسب قوله.
كاميرات تيران وصنافير
لا يمكن فصل مسألة جزيرتي تيران وصنافير عن الأزمة الحالية بين البلدين، فالاتفاقية التي وقعت بين الرياض والقاهرة في أبريل/ نيسان عام 2016، حول تسليم مصر الجزيرتين للسعودية، بموافقة برلمانية، لم تتم حتى الآن. رغم أن هذه الاتفاقية تتداخل فيها أطراف أخرى بطريقة غير مباشرة مثل أمريكا وإسرائيل، حيث تتأخر الأولى في بعض المساعدات المالية لمصر، بينما الثانية منخرطة مع القاهرة في اتفاقية سلام تلت حرب أكتوبر 1973.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
إعلام: بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن تيران وصنافير
15 يوليو 2022, 20:59 GMT
موقع أكسيوس تحدث عن الاتفاقية وتأخير التسليم وزعم أن مصر تطلب حاليا تركيب كاميرات في الجزيرتين لتراقب الأنشطة فيهما، بعد انسحاب القوات الدولية المفترضة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
هل تبقى الأزمة أم تنتهي؟
ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها خلافات بين مصر والسعودية، فالدولتان اختلفتا حول سوريا في بداية أزمتها، كما اختلفتا حول الأزمة اليمنية، ولم تشارك مصر السعودية في حربها ضد جماعة "أنصار الله" الممتدة منذ سنوات، ولذا وإن ظهرت الأزمة على السطح ووصلت إلى التراشق الإعلامي، فالعلاقات بين القاهرة والرياض راسخة، وقد تحل قريبا، حيث لا تحب دول الخليج عموما أن تكون علاقاتها بمصر سيئة.
وعلى مر العقود كانت العلاقات تتأرجح كثيرا لكنها سرعان ما تعود، خصوصا أن ودائع الدول الخليجية لدى المركزي المصري تشكّل نحو 85% من احتياطي مصر الدولاري، كما أن مصر تسعى لاستقطاب الاستثمارات السعودية المقدرة بـ10 مليارات دولار والتي وعدت الرياض بالعمل على تنفيذها قريب – نفذت منها صفقات قيمتها قرابة 1.3 مليار دولار حتى الآن-، وعلى الجانب الآخر ترى دول الخليج عبر العقود الماضية أن مصر صمام أمان حقيقي لمنطقة الخليج في ظل تهديدات إقليمية ودولية تواجه المنطقة المضطربة دائما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала