https://sputnikarabic.ae/20230207/إسرائيل-استمرار-وصول-الفرق-الإغاثية-والطبية-إلى-تركيا-فيديو-وصور-1073240978.html

إسرائيل... استمرار وصول الفرق الإغاثية والطبية إلى تركيا (فيديو وصور)

إسرائيل... استمرار وصول الفرق الإغاثية والطبية إلى تركيا (فيديو وصور)

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية مستمرة في إرسال فرقها الإغاثية والطبية إلى تركيا، لمساعدة منكوبي الزلزال. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T20:01+0000

2023-02-07T20:01+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن أول الطواقم الإسرائيلية الطبية والإغاثية وصلت إلى جنوبي تركيا من أجل تقديم الرعاية الطبية لمنكوبي الزلزال المدمر الذي اجتاح الجنوب التركي، فجر الاثنين.وأوضحت أنه من المقرر وصول فريق طبي وإغاثي آخر من الجيش الإسرائيلي صباح غد الأربعاء، ويحمل معه مستشفى ميدانيا من أجل المساهمة في علاج المتضررين من الزلزال التركي.من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن أول مجموعة إغاثية إسرائيلية وصلت مطار غازي عنتاب التركي مع حمولة 10 أطنان من المعدات اللازمة للإنقاذ والإغاثة.من جانبه، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أن المستشفى الذي سيقيمه الفريق الإسرائيلي في تركيا سيساهم في العثور على المفقودين وانتشالهم من بين الأنقاض، وتقديم الرعاية الطبية في المستشفى الميداني باستخدام معدات طبية متطورة يتم إحضارها من إسرائيل.وأشار إلى أن الطاقم الإسرائيلي يتكون من ممثلين عن الجيش ووزارة الصحة والخارجية، وأنه طار إلى الجنوب التركي بأوامر من المستويات السياسية في تل أبيب، ويتشكل الطاقم من 230 مشاركا، بينهم ضباط وجنود في سلاح الطب، وأفراد إنقاذ وإغاثة من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، هبطت مهمة الإنقاذ الإسرائيلية "أغصان الزيتون"، في مطار مدينة أضنة في تركيا، الواقعة في منطقة الزلزال الذي ضرب البلاد أمس.وبحسب وزارة الخارجية، فإن موظفي الوزارة عملوا ليلا مع السلطات في أنقرة للسماح باستقبال القوات، ويستعدون لاستقبال المستشفى الميداني الإسرائيلي المتوقع وصوله لاحقا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.من جانبه، قال نائب السفير الإسرائيلي في تركيا نداف ماركمان: "أنا متحمس وفخور برؤية طائرات الجيش الإسرائيلي تهبط في المطار، وتقود قوات الإنقاذ في طريقها لتقديم المساعدة للسكان المحليين".ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا هو أكبر زلزال يخرج للمساعدة فيه أفراد قيادة الجبهة الداخلية التابعة له في أعقاب الكارثة التي ضربت هايتي قبل 13 عاما. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إعلانه إلى أن الطاقم يستعد أيضًا للتعامل مع طقس عاصف يجتاح تركيا والمنطقة حاليا.وقال الجيش في بيان إن "القوات ستعمل بالتعاون مع نظيراتها التركية ومع وفود أخرى من جميع أنحاء العالم".وإسرائيل ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي قدمت المساعدة لتركيا. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفعل في الصباح إلى أن 45 دولة عرضت مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.من جانبها، نقلت القناة "14" عن المتحدث باسم مهمة الإنقاذ "أغصان الزيتون" قوله: "وصلنا نحن أكثر من مائة شخص هنا، في مطار أضنة، هؤلاء هم أشخاص ينتمون إلى الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وفي هذا الوقت نحن في طريقنا إلى منطقة الكارثة".وتابع: "العديد من المنازل في المنطقة هي مبان شاهقة، لذلك أفترض أنه لا يوجد أحد حتى الآن يستطيع معرفة أبعاد الكارثة بدقة. كما نرى - تستمر الأرقام في الارتفاع فقط، لكن فرقنا ستفعل ذلك. نصل إلى المنطقة قريبا وأفترض أنه بقدر جهودنا ستتقدم عملية الإنقاذ - هكذا سنعرف مدى الكارثة التي حلت بالأتراك".وأمس الاثنين، ضرب زلزال شديد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، "إن عدد قتلى الزلازل في جنوب البلاد ارتفع إلى 2921 وأصيب 15834"، وفقا لوكالة الأناضول.وأعلنت وزارة الصحة في سوريا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر أمس إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, رجب طيب أردوغان