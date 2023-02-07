https://sputnikarabic.ae/20230207/إعلام-الاستفزاز-الأمريكي-الجديد-يؤدي-إلى-رد-استراتيجي-من-الصين-1073202656.html
إعلام: الاستفزاز الأمريكي الجديد يؤدي إلى "رد استراتيجي" من الصين
إعلام: الاستفزاز الأمريكي الجديد يؤدي إلى "رد استراتيجي" من الصين
كتبت "غلوبال تايمز" أنه إذا نشرت الولايات المتحدة أسلحة جديدة في الجزر اليابانية بالقرب من تايوان، فقد تردّ الصين وفقًا لذلك. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T08:08+0000
2023-02-07T08:08+0000
2023-02-07T08:08+0000
الصين
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال المحلل العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ، إن "نشر الصواريخ الأمريكية في اليابان سيشكل تهديدا ليس فقط للصين ولكن أيضا لكوريا الشمالية وروسيا في المنطقة. ولبكين الحق في اتخاذ إجراءات استراتيجية ردا على مثل هذا العمل الاستفزازي والخطير من الولايات المتحدة".ومع ذلك، قال سونغ تشونغ بينغ إن اليابان يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة تستخدمها كقاعدة عمليات. وأضاف أنه "في حالة تدخل القوات الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية في قضية تايوان، فإن المنشآت العسكرية التي ستشن منها الهجمات على الأراضي الصينية ستواجه بالتأكيد هجمات مضادة حاسمة من الصين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الصين, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: الاستفزاز الأمريكي الجديد يؤدي إلى "رد استراتيجي" من الصين
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كتبت "غلوبال تايمز" أنه إذا نشرت الولايات المتحدة أسلحة جديدة في الجزر اليابانية بالقرب من تايوان، فقد تردّ الصين وفقًا لذلك.
وقال المحلل العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ، إن "نشر الصواريخ الأمريكية في اليابان سيشكل تهديدا ليس فقط للصين ولكن أيضا لكوريا الشمالية وروسيا في المنطقة. ولبكين الحق في اتخاذ إجراءات استراتيجية ردا على مثل هذا العمل الاستفزازي
والخطير من الولايات المتحدة".
وقال محللون عسكريون صينيون لصحيفة "غلوبال تايمز" إنه إذا اتخذت واشنطن مثل هذه الخطوة، فإنها ستدل على نيتها في زيادة تقويض السلام والأمن، والتخطيط الفعلي للتدخلات العسكرية لتعطيل عملية إعادة توحيد الصين في المستقبل.
ومع ذلك، قال سونغ تشونغ بينغ إن اليابان يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة تستخدمها كقاعدة عمليات. وأضاف أنه "في حالة تدخل القوات الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية في قضية تايوان، فإن المنشآت العسكرية التي ستشن منها الهجمات على الأراضي الصينية ستواجه بالتأكيد هجمات مضادة حاسمة من الصين".