https://sputnikarabic.ae/20230207/إعلام-تخوف-أمريكي-من-وقوع-انتفاضة-فلسطينية-ثالثة-1073227826.html

إعلام: تخوف أمريكي من وقوع "انتفاضة" فلسطينية ثالثة

إعلام: تخوف أمريكي من وقوع "انتفاضة" فلسطينية ثالثة

طالبت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف بناء المستوطنات وعدم هدم مباني الفلسطينيين. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T14:37+0000

2023-02-07T14:37+0000

2023-02-07T14:37+0000

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أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب من نتنياهو وقف بناء المستوطنات وعدم هدم مباني ومنازل المواطنين الفلسطينيين، على الأقل بشكل مؤقت.وأكد الموقع العبري أنه في محاولة لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، طالبت إدارة الرئيس جو بايدن وقف مؤقت لبناء المستوطنات أو تأجيل البناء في المستوطنات لبضعة أشهر، مقابل بعض التفاهمات مع الجانب الفلسطيني، منها تعليق الفلسطينيين للتنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف التحركات الفلسطينية ضد تل أبيب في الأمم المتحدة.ونقل الموقع العبري عن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، موافقة السلطات الإسرائيلية، فيما عدا ملف بناء المستوطنات، حيث طالبت إسرائيل بتقليص عدد الوحدات السكنية وليس وقفها أو تجميد بناء المستوطنات.وأوضح أن الطلب الأمريكي قدمه بلينكن خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب، الأسبوع الماضي، من أجل وقف التصعيد في الضفة الغربية وخفض حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.ونقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بارزين أن الإدارة الأمريكية تخشى وصول التصعيد في الضفة الغربية إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، حيث تعمد إدارة بايدن على تقليل التوتر بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.في 26 يناير/ كانون الثاني المنصرم، قتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين وجرح 20 آخرون نتيجة هجوم قوات إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية. في اليوم التالي، قتل سبعة إسرائيليين في إطلاق نار مشتبه به في القدس، واثنان آخران في إطلاق نار في موقع أثري في المدينة في اليوم التالي.زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 30 إلى 31 يناير وسط تصاعد التوترات بين الجانبين. وحث كبير الدبلوماسيين الأمريكيين كلا من إسرائيل وفلسطين على ضمان تهدئة التوترات في علاقاتهما الثنائية، لكنه غادر المنطقة في نهاية المطاف دون تقديم أي إجراءات ملموسة لإنهاء العنف.

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