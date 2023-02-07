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https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-2921-والإصابات-إلى-15834-1073198881.html
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 2921 والإصابات إلى 15834
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 2921 والإصابات إلى 15834
أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في البلاد إلى 2921 والإصابات إلى 15834 في حصيلة غير نهائية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T03:12+0000
2023-02-07T03:12+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، "إن عدد قتلى الزلازل في جنوب البلاد ارتفع إلى 2921 وأصيب 15834"، وفقا لوكالة الأناضول.وأشار مسؤول تركي إلى أن هناك 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.وحسبما نقلت وكالة "الأناضول" فقد تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.هذا، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230206/نائب-أردوغان-عدد-ضحايا-زلزال-تركيا-يرتفع-إلى-2379-قتيلا-وأكثر-من-14400-جريح-1073198096.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبا العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبا العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 2921 والإصابات إلى 15834

03:12 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في البلاد إلى 2921 والإصابات إلى 15834 في حصيلة غير نهائية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، "إن عدد قتلى الزلازل في جنوب البلاد ارتفع إلى 2921 وأصيب 15834"، وفقا لوكالة الأناضول.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
نائب أردوغان: عدد ضحايا زلزال تركيا يرتفع إلى 2379 قتيلا وأكثر من 14400 جريح
أمس, 22:19 GMT
وأشار مسؤول تركي إلى أن هناك 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.
وحسبما نقلت وكالة "الأناضول" فقد تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.
هذا، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
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