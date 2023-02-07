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https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-3381-وانهيار-أكثر-من-5500-مبنى-1073201309.html
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3381 وانهيار أكثر من 5500 مبنى
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3381 وانهيار أكثر من 5500 مبنى
أعلن المدير العام لقسم الحد من الزلازل والمخاطر في وكالة إدارة الطوارئ التركية، أرهان تتار، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3381، وأصيب 20.436، وانهار... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:04+0000
2023-02-07T07:35+0000
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وقال تتار للصحفيين: "في الوقت الحالي لدينا 3381 ضحية و20436 جريحا".في وقت سابق تم الإبلاغ عن مقتل نحو 2921.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية. وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 700 شخص، وأصيب أكثر من 1430 آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-وسط-تركيا-1073199113.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3381 وانهيار أكثر من 5500 مبنى

07:04 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 07:35 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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أعلن المدير العام لقسم الحد من الزلازل والمخاطر في وكالة إدارة الطوارئ التركية، أرهان تتار، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3381، وأصيب 20.436، وانهار 5575 مبنى.
وقال تتار للصحفيين: "في الوقت الحالي لدينا 3381 ضحية و20436 جريحا".

وذكر المسؤول التركي أن 5575 مبنى انهار نتيجة الزلزال.

في وقت سابق تم الإبلاغ عن مقتل نحو 2921.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
03:51 GMT
في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 700 شخص، وأصيب أكثر من 1430 آخرون.
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