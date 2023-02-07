عربي
https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-3419-1073211065.html
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3419
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3419
صرح فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3419 وجرح 20534. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:11+0000
2023-02-07T09:11+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073208069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40470c2a0cd39fb6885f11d9d9591924.jpg
وقال أوقطاي للصحفيين، إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 3419 شخصًا وأصيب 20534".وأضاف أن الأحوال الجوية تخلق عقبات أمام إيصال المساعدات إلى المناطق.وأكد نائب الرئيس التركي أنه تم تعليق دخول المركبات إلى مناطق هاتاي وكهرمان ماراس وأديامان لمدة 48 ساعة، ابتداءً من الساعة 11.00 صباحًا، باستثناء تلك التي تنقل البضائع المتعلقة بالكوارث.وقال: "مجموعات الإنقاذ من 12181 شخصًا تعمل في مكان الزلزال". وبحسب فؤاد أوقطاي، تلقت تركيا حتى الآن مساعدات من 14 دولة فيما يتعلق بالزلزال.وأشار إلى أنه نتيجة عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق مختلفة، تم إنقاذ أكثر من ثمانية آلاف شخص من تحت الأنقاض وعدد المباني المنهارة 5775. في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مقتل نحو 3381 شخصا.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-وسط-تركيا-1073199113.html
https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-3381-وانهيار-أكثر-من-5500-مبنى-1073201309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073208069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b72d4ad8a5e1aa0c906368657d90d05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3419

09:11 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourسكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنايا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا ، في 6 فبراير 2022.
سكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنايا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا ، في 6 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
تابعنا عبرTelegram
صرح فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3419 وجرح 20534.
وقال أوقطاي للصحفيين، إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 3419 شخصًا وأصيب 20534".
وأضاف أن الأحوال الجوية تخلق عقبات أمام إيصال المساعدات إلى المناطق.
وأكد نائب الرئيس التركي أنه تم تعليق دخول المركبات إلى مناطق هاتاي وكهرمان ماراس وأديامان لمدة 48 ساعة، ابتداءً من الساعة 11.00 صباحًا، باستثناء تلك التي تنقل البضائع المتعلقة بالكوارث.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
03:51 GMT
وقال: "مجموعات الإنقاذ من 12181 شخصًا تعمل في مكان الزلزال". وبحسب فؤاد أوقطاي، تلقت تركيا حتى الآن مساعدات من 14 دولة فيما يتعلق بالزلزال.
وأشار إلى أنه نتيجة عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق مختلفة، تم إنقاذ أكثر من ثمانية آلاف شخص من تحت الأنقاض وعدد المباني المنهارة 5775.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3381 وانهيار أكثر من 5500 مبنى
07:04 GMT
في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مقتل نحو 3381 شخصا.
في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала