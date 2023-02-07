https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-3419-1073211065.html

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3419

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 3419

صرح فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3419 وجرح 20534. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T09:11+0000

2023-02-07T09:11+0000

2023-02-07T09:11+0000

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وقال أوقطاي للصحفيين، إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 3419 شخصًا وأصيب 20534".وأضاف أن الأحوال الجوية تخلق عقبات أمام إيصال المساعدات إلى المناطق.وأكد نائب الرئيس التركي أنه تم تعليق دخول المركبات إلى مناطق هاتاي وكهرمان ماراس وأديامان لمدة 48 ساعة، ابتداءً من الساعة 11.00 صباحًا، باستثناء تلك التي تنقل البضائع المتعلقة بالكوارث.وقال: "مجموعات الإنقاذ من 12181 شخصًا تعمل في مكان الزلزال". وبحسب فؤاد أوقطاي، تلقت تركيا حتى الآن مساعدات من 14 دولة فيما يتعلق بالزلزال.وأشار إلى أنه نتيجة عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق مختلفة، تم إنقاذ أكثر من ثمانية آلاف شخص من تحت الأنقاض وعدد المباني المنهارة 5775. في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مقتل نحو 3381 شخصا.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.

https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-وسط-تركيا-1073199113.html

https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-3381-وانهيار-أكثر-من-5500-مبنى-1073201309.html

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