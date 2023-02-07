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الإمارات تعلن عن 7 تعديلات وزارية جديدة في حكومتها
الإمارات تعلن عن 7 تعديلات وزارية جديدة في حكومتها
أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديلات وزارية جديدة في الحكومة الاتحادية للإمارات، تشمل 7 تعيينات. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T10:56+0000
2023-02-07T10:56+0000
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وأشار عبر "تويتر" إلى أنه تم تعيين شما بنت سهيل المزروعي، في منصب وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.كما تم تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرا للثقافة والشباب، ومريم بنت أحمد الحمادي كأمين عام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. ولفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعديل الوزاري الجديد، شمل تعيين كل من حصة بو حميد ونورة الكعبي كوزيرتي دولة.وأعلن حاكم دبي في تغريداته كذلك عن تعيين عمر بن سلطان في منصب مدير عام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعبد الله ناصر لوتاه رئيسا لمجلس التنافسية، ومكلفا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة أقرت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ميزانية حجمها 18.38 مليار دولار أمريكي للعام الحالي 2023، مع توقعها تحقيقها إيرادات بـ69 مليار درهم، وهو ما يشكل فائضا قدره 1.5 مليار درهم، بحسب تقديرها.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , الأخبار

الإمارات تعلن عن 7 تعديلات وزارية جديدة في حكومتها

10:56 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديلات وزارية جديدة في الحكومة الاتحادية للإمارات، تشمل 7 تعيينات.
وأشار عبر "تويتر" إلى أنه تم تعيين شما بنت سهيل المزروعي، في منصب وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.
كما تم تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرا للثقافة والشباب، ومريم بنت أحمد الحمادي كأمين عام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.
ولفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعديل الوزاري الجديد، شمل تعيين كل من حصة بو حميد ونورة الكعبي كوزيرتي دولة.
وأعلن حاكم دبي في تغريداته كذلك عن تعيين عمر بن سلطان في منصب مدير عام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعبد الله ناصر لوتاه رئيسا لمجلس التنافسية، ومكلفا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة أقرت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ميزانية حجمها 18.38 مليار دولار أمريكي للعام الحالي 2023، مع توقعها تحقيقها إيرادات بـ69 مليار درهم، وهو ما يشكل فائضا قدره 1.5 مليار درهم، بحسب تقديرها.
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