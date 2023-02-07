الإمارات تعلن عن 7 تعديلات وزارية جديدة في حكومتها
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديلات وزارية جديدة في الحكومة الاتحادية للإمارات، تشمل 7 تعيينات.
وأشار عبر "تويتر" إلى أنه تم تعيين شما بنت سهيل المزروعي، في منصب وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.
كما تم تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرا للثقافة والشباب، ومريم بنت أحمد الحمادي كأمين عام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.
ولفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعديل الوزاري الجديد، شمل تعيين كل من حصة بو حميد ونورة الكعبي كوزيرتي دولة.
الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات pic.twitter.com/Pn2D9gCmh9— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023
كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات . ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية. pic.twitter.com/Ks8Kf4tUOG— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023
وأعلن حاكم دبي في تغريداته كذلك عن تعيين عمر بن سلطان في منصب مدير عام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعبد الله ناصر لوتاه رئيسا لمجلس التنافسية، ومكلفا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة أقرت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ميزانية حجمها 18.38 مليار دولار أمريكي للعام الحالي 2023، مع توقعها تحقيقها إيرادات بـ69 مليار درهم، وهو ما يشكل فائضا قدره 1.5 مليار درهم، بحسب تقديرها.