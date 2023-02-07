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https://sputnikarabic.ae/20230207/الجوع-في-أفريقيا-أرقام-كارثية-1073210696.html
الجوع في أفريقيا... أرقام كارثية
الجوع في أفريقيا... أرقام كارثية
يعاني على الصعيد العالمي 828 مليون شخص من الجوع، وتمثل أفريقيا 249 مليون أو ثلث عدد الجياع في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 310 ملايين بحلول عام 2030. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T08:55+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الجوع في أفريقيا... أرقام كارثية

08:55 GMT 07.02.2023
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يعاني على الصعيد العالمي 828 مليون شخص من الجوع، وتمثل أفريقيا 249 مليون أو ثلث عدد الجياع في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 310 ملايين بحلول عام 2030.
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