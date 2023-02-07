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https://sputnikarabic.ae/20230207/الجيش-الروسي-يساعد-في-القضاء-على-تداعيات-الزلزال-في-سوريا-فيديو-1073200509.html
الجيش الروسي يساعد في القضاء على تداعيات الزلزال في سوريا... فيديو
الجيش الروسي يساعد في القضاء على تداعيات الزلزال في سوريا... فيديو
يواصل جنود مجموعة القوات الروسية في سوريا تقديم المساعدة في أعقاب سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت البلاد. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T06:18+0000
2023-02-07T06:18+0000
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وتعمل المفارز الموحدة، باستخدام معدات خاصة، على تفكيك الأنقاض في مدن حلب وحماة واللاذقية، وكذلك في جبلة وسطمو وبستان الباشا.يتم تنظيم واجب الفرق الطبية والتمريضية من المفرزة الطبية ذات الأغراض الخاصة في كل مكان عمل. وشارك في العمل أكثر من 300 جندي و60 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.في وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية. وفقًا لأحدث البيانات، توفي أكثر من 700 شخص نتيجة كارثة طبيعية في الجمهورية.بالإضافة إلى ذلك، تعمل فرق الإنقاذ الروسية حاليًا في تركيا، حيث توفي نحو 3000 شخص في هذا البلد نتيجة الزلازل.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش الروسي يساعد في القضاء على تداعيات الزلزال في سوريا... فيديو

06:18 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Ali Hashemإزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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يواصل جنود مجموعة القوات الروسية في سوريا تقديم المساعدة في أعقاب سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت البلاد.
وتعمل المفارز الموحدة، باستخدام معدات خاصة، على تفكيك الأنقاض في مدن حلب وحماة واللاذقية، وكذلك في جبلة وسطمو وبستان الباشا.
يتم تنظيم واجب الفرق الطبية والتمريضية من المفرزة الطبية ذات الأغراض الخاصة في كل مكان عمل. وشارك في العمل أكثر من 300 جندي و60 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
في وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية. وفقًا لأحدث البيانات، توفي أكثر من 700 شخص نتيجة كارثة طبيعية في الجمهورية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل فرق الإنقاذ الروسية حاليًا في تركيا، حيث توفي نحو 3000 شخص في هذا البلد نتيجة الزلازل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTБоевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
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