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https://sputnikarabic.ae/20230207/الجيش-الروسي-يشارك-بعمليات-رفع-الأنقاض-وإنقاذ-ضحايا-الزلزال-في-مدينة-جبلة-السورية-1073233834.html
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية
فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ الأشخاص والمحاصرين، وانتشال ضحايا الزلزال الذي شهدته محافظة اللاذقية السورية فجر أمس الاثنين، ارتفعت حصيلة... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T16:40+0000
2023-02-07T16:44+0000
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الجيش الروسي
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أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" بأن وحدات عسكرية روسية تشارك اليوم في علميات الإنقاذ بمدينة جبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، وتقوم برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال.وأعرب رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل لـ"سبوتنيك" عن أهمية مشاركة الفرق العسكرية الروسية التي ساعدت فرق الإنقاذ بعمليات البحث وإزالة الأنقاض، مبيناً أن الفرق استخدمت معدات خاصة.وأكد قناديل استنفار جميع الدوائر الخدمية التي تواصل عمليات إزالة الأنقاض والإنقاذ منذ فجر يوم أمس وحتى اللحظة، بحثاً عن أشخاص محاصرين أو عالقين تحت الأنقاض.وكانت طائرة من وزارة الطوارئ الروسية على متنها رجال إنقاذ وفرق طبية ومعدات خاصة قد وصلت اليوم إلى سوريا لتقديم المساعدات بعد الزلزال.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار عالمية, زلزال, الجيش الروسي
أخبار سوريا اليوم, أخبار عالمية, زلزال, الجيش الروسي

الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية

16:40 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 16:44 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Ali Hashemالجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة "جبلة" السورية
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ الأشخاص والمحاصرين، وانتشال ضحايا الزلزال الذي شهدته محافظة اللاذقية السورية فجر أمس الاثنين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 389 شخصاً وإصابة 746 آخرين، في حصيلة مرشحة للازدياد بالمحافظة.
أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" بأن وحدات عسكرية روسية تشارك اليوم في علميات الإنقاذ بمدينة جبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، وتقوم برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال.
© Sputnik . Ali Hashemالجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة "جبلة" السورية
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة "جبلة" السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وأعرب رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل لـ"سبوتنيك" عن أهمية مشاركة الفرق العسكرية الروسية التي ساعدت فرق الإنقاذ بعمليات البحث وإزالة الأنقاض، مبيناً أن الفرق استخدمت معدات خاصة.
© Sputnik . Ali Hashemالجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة "جبلة" السورية
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة "جبلة" السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وأكد قناديل استنفار جميع الدوائر الخدمية التي تواصل عمليات إزالة الأنقاض والإنقاذ منذ فجر يوم أمس وحتى اللحظة، بحثاً عن أشخاص محاصرين أو عالقين تحت الأنقاض.
© Photo / Ali Hashemالجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة "جبلة" السورية
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة "جبلة" السورية
© Photo / Ali Hashem
وكانت طائرة من وزارة الطوارئ الروسية على متنها رجال إنقاذ وفرق طبية ومعدات خاصة قد وصلت اليوم إلى سوريا لتقديم المساعدات بعد الزلزال.
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