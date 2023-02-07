https://sputnikarabic.ae/20230207/الجيش-الروسي-ينقذ-42-مواطنا-سوريا-كانو-عالقين-تحت-الأنقاض-1073239249.html
الجيش الروسي ينقذ 42 مواطنا سوريا كانوا عالقين تحت الأنقاض
الجيش الروسي ينقذ 42 مواطنا سوريا كانوا عالقين تحت الأنقاض
أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ الجيش الروسي في البلاد 42 شخصا كانو عالقين تحت... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T19:05+0000
2023-02-07T19:05+0000
2023-02-07T19:45+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
روسيا
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وأضاف إيغوروف في بيان: "تم تسليم أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والمواد ذات الاحتياجات الأساسية للسكان في 8 نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وتلقى 194 مواطنا مساعدة طبية من خلال المركز".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، عن إنشاء مجموعة طواقم طبية عسكرية روسية متنقلة في قاعدة حميميم الجوية وهي على جهوزية للمساعدة بشكل دائم.وأعلنت الوزارة في بيان أنه قد "تم نشر أربع نقاط لجمع الدم ومقر عمليات مشتركة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لتنسيق تحركات القوات والوسائل المشاركة في مساعدة الجانب السوري في القضاء على تداعيات الزلزال، والأطباء في حالة تأهب دائم".وأردف البيان: "تم تشكيل مجموعة متنقلة من الأطباء العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية وهي على استعداد دائم لتقديم المساعدة، وتم نشر أربع نقاط لتلقي الدم المتبرع به بالإضافة إلى مقر عمليات مشتركة لتنسيق أعمال القوات وسبل المشاركة في تقديم المساعدة للجانب السوري".
https://sputnikarabic.ae/20230207/طائرة-إيل-76-روسية-تحمل-طاقم-إنقاذ-تصل-إلى-سوريا-1073203061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, زلزال, روسيا
أخبار سوريا اليوم, زلزال, روسيا
الجيش الروسي ينقذ 42 مواطنا سوريا كانوا عالقين تحت الأنقاض
19:05 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 19:45 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ الجيش الروسي في البلاد 42 شخصا كانو عالقين تحت الأنقاض، وانتشال 57 جثة لأشخاص لم يحالفهم الحظ بالنجاة.
وأضاف إيغوروف في بيان: "تم تسليم أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والمواد ذات الاحتياجات الأساسية للسكان في 8 نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وتلقى 194 مواطنا مساعدة طبية من خلال المركز".
تم نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وسطامو، وتلقى السكان المحليون أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والضروريات في ثماني نقاط للمساعدات الإنسانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، عن إنشاء مجموعة طواقم طبية عسكرية روسية متنقلة في قاعدة حميميم الجوية وهي على جهوزية للمساعدة بشكل دائم.
وأعلنت الوزارة في بيان أنه قد "تم نشر أربع نقاط لجمع الدم ومقر عمليات مشتركة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لتنسيق تحركات القوات والوسائل المشاركة في مساعدة الجانب السوري في القضاء على تداعيات الزلزال، والأطباء في حالة تأهب دائم".
وأردف البيان
: "تم تشكيل مجموعة متنقلة من الأطباء العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية وهي على استعداد دائم لتقديم المساعدة، وتم نشر أربع نقاط لتلقي الدم المتبرع به بالإضافة إلى مقر عمليات مشتركة لتنسيق أعمال القوات وسبل المشاركة في تقديم المساعدة للجانب السوري".