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https://sputnikarabic.ae/20230207/الداخلية-التركية-ترسل-28-ألف-عنصر-من-الدرك-والشرطة-إلى-مناطق-الزلزال-1073238458.html
الداخلية التركية ترسل 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى مناطق الزلزال
الداخلية التركية ترسل 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى مناطق الزلزال
أرسلت وزارة الداخلية التركية 18 ألف عنصر من الدرك و10 آلاف من الشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T18:33+0000
2023-02-07T18:33+0000
أخبار تركيا اليوم
هزة أرضبة
إنقاذ
وزير الداخلية
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وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه واحدة من أكبر الكوارث في تاريخها.وأكد الوزير أن الدولة تستنفر كافة إمكاناتها وتسخرها لتقديم الخدمات للمتضررين جراء الزلزال، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر الوزير التركي أن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض لا تزال متواصلة.وقال إن جميع الفرق والوحدات الرسمية المعنية، توجهت للميدان وتشارك في أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة آثار الزلزال.ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر يوم الاثنين، وتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة وهزات ارتدادية عنيفة، ما أسفر عن خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, إنقاذ, وزير الداخلية
أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, إنقاذ, وزير الداخلية

الداخلية التركية ترسل 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى مناطق الزلزال

18:33 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراش ، تركيا ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد في 7 فبراير 2023.
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراش ، تركيا ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد في 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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أرسلت وزارة الداخلية التركية 18 ألف عنصر من الدرك و10 آلاف من الشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه واحدة من أكبر الكوارث في تاريخها.
دخان يتصاعد من حاويات مشتعلة في ميناء ببلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال، جنوب تركيا، 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
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18:09 GMT
وأكد الوزير أن الدولة تستنفر كافة إمكاناتها وتسخرها لتقديم الخدمات للمتضررين جراء الزلزال، بحسب وكالة "الأناضول".
وذكر الوزير التركي أن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض لا تزال متواصلة.
وقال إن جميع الفرق والوحدات الرسمية المعنية، توجهت للميدان وتشارك في أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة آثار الزلزال.
ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر يوم الاثنين، وتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة وهزات ارتدادية عنيفة، ما أسفر عن خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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