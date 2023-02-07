https://sputnikarabic.ae/20230207/الزلزال-والحرب-كارثتان-تفجران-الألم-المتخفي-تحت-حجارة-سوريا-صور-وفيديو--1073219541.html

الزلزال والحرب.. كارثتان تفجران "الألم المتخفي" تحت حجارة سوريا.. صور وفيديو

الزلزال والحرب.. كارثتان تفجران "الألم المتخفي" تحت حجارة سوريا.. صور وفيديو

التقت كارثتا الحرب والزلزال في سوريا لتزيدان من ألم الشعب السوري الذي مرت عليه سنوات عجاف نتيجة الحرب التي عاشها منذ عام 2011. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T12:19+0000

2023-02-07T12:19+0000

2023-02-07T12:19+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

زلزال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073204730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b54556e2c25fa422d694fa89cbef301.jpg

وقدر الصليب الأحمر في بيانات قدمها اليوم أن عدد الضحايا في سوريا بلغ 1500 قتيل، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 812 قتيلا و1448 إصابة، وهي حصيلة غير نهائية بالإضافة إلى تدمير 150 وتضرر المئات."ألم متخفي" تحت الحجارة الباردةالمأساة التي شهدتها سوريا خلال الساعات الماضي قاسية جدا من نواح عدة، حيث شهدت البلاد عاصفة باردة خلال الساعات التي لحقت بالزلزال، الأمر الذي زاد من مصاعب عمليات الإنقاذ وفرق الطوارئ، كما زاد من سوء الحالة الصحية للعالقين بين الحجارة التي أخفت تحت ظلامها الكثير من الألم.البلاد التي عانت من أزمة الحصار الخانق منذ سنوات بسبب الإجراءات الغربية والأمريكية، لم ترحمها أيضا الأجندات السياسية لهذه الدول، حتى في هذه الظروف الإنسانية القاهرة، حيث تسببت العقوبات بعرقلة الكثير من جهود المساعدات الإنسانية.دعم روسي وعربي وعالمي و"صمت غربي"لكن من جهة أخرى، وقف الكثير من الدول إلى جانب الشعب السوري، وبدأت على الفور إجراءات عاجلة من أجل تقديم الدعم في عمليات الإنقاذ والبحث وإيصال المساعدات.طائرة "إيل-76" روسية تحمل طاقم إنقاذ تصل إلى سورياوصلت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى سوريا تحمل على متنها طاقمًا من المنقذين للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد صباح أمس.وحطت طائرة من طراز "إيل 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في سوريا على متنها فريق إنقاذ وكلاب مدربة ومعدات خاصة.وتحمل الطائرة على متنها 50 شخصا متخصصا بعمليات الإنقاذ مزودين بما يلزم من معدات ضرورية لتنفيذ عمليات البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض وإنقاذهم.وصول طائرة جزائرية على متنها 100 منقذ إلى سورياأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة جزائرية على متنها أكثر من 100 فرد تابعين للحماية المدنية الجزائرية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا.وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "طائرة جزائرية وصلت إلى مطار حلب الدولي وعلى متنها فريق مكون من 110 أشخاص من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ".فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سورياوانطلقت بعثة لبنانية للإنقاذ من بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال.وتضم البعثة 12 فردًا من فوج الإطفاء، و25 من الدفاع المدني، و15 عنصرا من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، و21 عنصرا من الصليب الأحمر اللبناني.وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحكومة اللبنانية اتخذت يوم أمس، قرارا بتقديم المساعدات وفق الإمكانيات الموجودة لتركيا وسوريا والتدبير اللوجستي هو من أخر البعثة إلى سوريا".طائرة مساعدات إيرانية تصل إلى دمشقوصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية لمساعدة سوريا على مواجهة آثار الزلزال الذي ضربها مع تركيا فجر اليوم.وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الاثنين، إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.دمشق تناشد المجتمع الدوليناشدت وزارة الخارجية السورية، أمس الاثنين، منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإغاثية لمساعدة سوريا، في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، إن "سوريا تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".وأبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا للتصدي لآثار الزلزال الذي ضرب المنطقة، فجر أمس الاثنين، حيث وصلت طائرة مساعدات إيرانية، مساء أمس، وطائرتا مساعدات عراقية إلى مطار دمشق الدولي ومن المتوقع وصول طائرتي مساعدات روسية إلى مطار اللاذقية.

https://sputnikarabic.ae/20230207/طائرة-إيل-76-روسية-تحمل-طاقم-إنقاذ-تصل-إلى-سوريا-1073203061.html

https://sputnikarabic.ae/20230207/وصول-طائرة-جزائرية-على-متنها-100-منقذ-إلى-سوريا--1073203173.html

https://sputnikarabic.ae/20230207/فريق-إنقاذ-ينطلق-من-لبنان-إلى-سوريا-1073218569.html

https://sputnikarabic.ae/20230206/طائرة-مساعدات-إيرانية-تصل-دمشق---صور-1073197830.html

https://sputnikarabic.ae/20230207/رئيس-الهلال-الأحمر-السوري-نطالب-برفع-العقوبات-لنتمكن-من-مواجهة-تداعيات-الزلزال-المدمر-1073211891.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال