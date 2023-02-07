الزلزال والحرب.. كارثتان تفجران "الألم المتخفي" تحت حجارة سوريا.. صور وفيديو
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون روس يساعدون في إزالة الركام بعد زلزال مدمر في سوريا
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation/
حصري
التقت كارثتا الحرب والزلزال في سوريا لتزيدان من ألم الشعب السوري الذي مرت عليه سنوات عجاف نتيجة الحرب التي عاشها منذ عام 2011.
وقدر الصليب الأحمر في بيانات قدمها اليوم أن عدد الضحايا في سوريا بلغ 1500 قتيل، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 812 قتيلا و1448 إصابة، وهي حصيلة غير نهائية بالإضافة إلى تدمير 150 وتضرر المئات.
"ألم متخفي" تحت الحجارة الباردة
المأساة التي شهدتها سوريا خلال الساعات الماضي قاسية جدا من نواح عدة، حيث شهدت البلاد عاصفة باردة خلال الساعات التي لحقت بالزلزال، الأمر الذي زاد من مصاعب عمليات الإنقاذ وفرق الطوارئ، كما زاد من سوء الحالة الصحية للعالقين بين الحجارة التي أخفت تحت ظلامها الكثير من الألم.
البلاد التي عانت من أزمة الحصار الخانق منذ سنوات بسبب الإجراءات الغربية والأمريكية، لم ترحمها أيضا الأجندات السياسية لهذه الدول، حتى في هذه الظروف الإنسانية القاهرة، حيث تسببت العقوبات بعرقلة الكثير من جهود المساعدات الإنسانية.
دعم روسي وعربي وعالمي و"صمت غربي"
لكن من جهة أخرى، وقف الكثير من الدول إلى جانب الشعب السوري، وبدأت على الفور إجراءات عاجلة من أجل تقديم الدعم في عمليات الإنقاذ والبحث وإيصال المساعدات.
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون روس يساعدون في إزالة آثار زلزال مدمر في سوريا
عسكريون روس يساعدون في إزالة آثار زلزال مدمر في سوريا
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation/
طائرة "إيل-76" روسية تحمل طاقم إنقاذ تصل إلى سوريا
وصلت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى سوريا تحمل على متنها طاقمًا من المنقذين للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد صباح أمس.
وحطت طائرة من طراز "إيل 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في سوريا على متنها فريق إنقاذ وكلاب مدربة ومعدات خاصة.
© Sputnik . Ali Hashemجنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد
جنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد
© Sputnik . Ali Hashem
وتحمل الطائرة على متنها 50 شخصا متخصصا بعمليات الإنقاذ مزودين بما يلزم من معدات ضرورية لتنفيذ عمليات البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض وإنقاذهم.
كما يواصل جنود مجموعة القوات الروسية في سوريا تقديم المساعدة، وتعمل المفارز الموحدة، باستخدام معدات خاصة، على تفكيك الأنقاض في مدن حلب وحماة واللاذقية، وكذلك في جبلة وسطمو وبستان الباشا.
© Sputnik . Ali Hashemجنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد
جنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد
© Sputnik . Ali Hashem
وصول طائرة جزائرية على متنها 100 منقذ إلى سوريا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة جزائرية على متنها أكثر من 100 فرد تابعين للحماية المدنية الجزائرية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "طائرة جزائرية وصلت إلى مطار حلب الدولي وعلى متنها فريق مكون من 110 أشخاص من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ".
© Sputnik . Monzer Saidأهالي اللاذقية يقضون يومهم في العراء خوفاً من تسونامي أو زلزال جديد
أهالي اللاذقية يقضون يومهم في العراء خوفاً من تسونامي أو زلزال جديد
© Sputnik . Monzer Said
فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سوريا
وانطلقت بعثة لبنانية للإنقاذ من بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال.
11:00 GMT
وتضم البعثة 12 فردًا من فوج الإطفاء، و25 من الدفاع المدني، و15 عنصرا من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، و21 عنصرا من الصليب الأحمر اللبناني.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحكومة اللبنانية اتخذت يوم أمس، قرارا بتقديم المساعدات وفق الإمكانيات الموجودة لتركيا وسوريا والتدبير اللوجستي هو من أخر البعثة إلى سوريا".
طائرة مساعدات إيرانية تصل إلى دمشق
وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية لمساعدة سوريا على مواجهة آثار الزلزال الذي ضربها مع تركيا فجر اليوم.
أمس, 21:49 GMT
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الاثنين، إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.
© Sputnik . Monzer Saidأهالي اللاذقية يقضون يومهم في العراء خوفاً من تسونامي أو زلزال جديد
أهالي اللاذقية يقضون يومهم في العراء خوفاً من تسونامي أو زلزال جديد
© Sputnik . Monzer Said
دمشق تناشد المجتمع الدولي
ناشدت وزارة الخارجية السورية، أمس الاثنين، منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإغاثية لمساعدة سوريا، في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، إن "سوريا تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".
© Sputnikالأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
© Sputnik
وأبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا للتصدي لآثار الزلزال الذي ضرب المنطقة، فجر أمس الاثنين، حيث وصلت طائرة مساعدات إيرانية، مساء أمس، وطائرتا مساعدات عراقية إلى مطار دمشق الدولي ومن المتوقع وصول طائرتي مساعدات روسية إلى مطار اللاذقية.