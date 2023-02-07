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https://sputnikarabic.ae/20230207/السعودية-تنشئ-جسرا-جويا-لدعم-تركيا-وسوريا-وتنظم-حملة-شعبية-لمساعدة-ضحايا-الزلزال-1073237973.html
السعودية تنشئ جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا وتنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال
السعودية تنشئ جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا وتنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال
أنشأت السعودية جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب الدولتين، فجر أمس الاثنين، كما نظمت حملة شعبية لمساعدة الضحايا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T18:09+0000
2023-02-07T18:11+0000
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جاء ذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أنه تم إصدار توجيهات بتسيير الجسر الجوي إضافة إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتقديم المساعدات للضحايا في الدولتين.ولفتت الوكالة إلى أن الجسر الجوي السعودي ينقل مساعدات إيوائية وغذائية وطبية لمساعدة العاملين في عمليات الإنقاذ وإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا، فجر الاثنين، حيث بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، إضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.وحتى اليوم الثلاثاء، أشارت إحصائيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 4 آلاف و544 قتيلا بينما تجاوز عدد المصابين 26 ألف شخص.أما في سوريا فتشير البيانات الرسمية، في حصيلة غير نهائية، إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 812 قتيلا إضافة إلى 1448 إصابة.
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العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

السعودية تنشئ جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا وتنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال

18:09 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 18:11 GMT 07.02.2023)
© AP Photo / Serdar Ozsoy/Depo Photosدخان يتصاعد من حاويات مشتعلة في ميناء ببلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال، جنوب تركيا، 7 فبراير 2023.
دخان يتصاعد من حاويات مشتعلة في ميناء ببلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال، جنوب تركيا، 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy/Depo Photos
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أنشأت السعودية جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب الدولتين، فجر أمس الاثنين، كما نظمت حملة شعبية لمساعدة الضحايا.
جاء ذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
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11:05 GMT
ولفتت الوكالة إلى أنه تم إصدار توجيهات بتسيير الجسر الجوي إضافة إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتقديم المساعدات للضحايا في الدولتين.
ولفتت الوكالة إلى أن الجسر الجوي السعودي ينقل مساعدات إيوائية وغذائية وطبية لمساعدة العاملين في عمليات الإنقاذ وإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.
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12:19 GMT
وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا، فجر الاثنين، حيث بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، إضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وحتى اليوم الثلاثاء، أشارت إحصائيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 4 آلاف و544 قتيلا بينما تجاوز عدد المصابين 26 ألف شخص.
أما في سوريا فتشير البيانات الرسمية، في حصيلة غير نهائية، إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 812 قتيلا إضافة إلى 1448 إصابة.
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