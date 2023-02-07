https://sputnikarabic.ae/20230207/السيسي-يعزي-أردوغان-هاتفيا-في-ضحايا-الزلزال-ويوجه-بتقديم-مساعدات-لتركيا-1073232880.html
السيسي يعزي أردوغان هاتفيا في ضحايا الزلزال ويوجه بتقديم مساعدات لتركيا
السيسي يعزي أردوغان هاتفيا في ضحايا الزلزال ويوجه بتقديم مساعدات لتركيا
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلاله التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في جنوبي تركيا أمس... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T16:12+0000
2023-02-07T16:12+0000
2023-02-07T16:21+0000
أخبار تركيا اليوم
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العالم العربي
رجب طيب أردوغان
الرئيس عبدالفتاح السيسي
زلزال
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وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.ومن جانبه، شكر الرئيس التركي نظيره المصري على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/السيسي-يهاتف-الأسد-لأول-مرة-ويؤكد-تضامن-بلاده-مع-سوريا-في-كارثة-الزلزال-1073223086.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, زلزال
أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, زلزال
السيسي يعزي أردوغان هاتفيا في ضحايا الزلزال ويوجه بتقديم مساعدات لتركيا
16:12 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 16:21 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلاله التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في جنوبي تركيا أمس الاثنين.
وبحسب بيان
الرئاسة المصرية، أكد السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.
ومن جانبه، شكر الرئيس التركي نظيره المصري على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.
وضرب زلزال
مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.
فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا
يصل زهاء 23 مليون شخص.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.