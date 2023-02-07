https://sputnikarabic.ae/20230207/الشرطة-البريطانية-تأمر-بإخلاء-100-منازل-في-غريت-يارموث-بسبب-قنبلة--1073244646.html
الشرطة البريطانية تأمر بإخلاء 100 منازل في غريت يارموث بسبب قنبلة
الشرطة البريطانية تأمر بإخلاء 100 منازل في غريت يارموث بسبب قنبلة
أمرت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأسر والأشخاص بإخلاء منازلهم في مدينة غريت يارموث بالمملكة المتحدة بعد العثور على قنبلة مشتبه بها قرب نطاق... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T21:49+0000
2023-02-07T21:49+0000
2023-02-07T21:52+0000
بريطانيا
الشرطة البريطانية
قنبلة
متفجرات
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وذكرت صحيفة "إكسبريس"، أن قوات من الشرطة مرت على المنازل وحثت السكان داخل نطاق القنبلة على ترك منازلهم وأماكن عملهم.وأشارت الصحيفة إلى أن سكان 100 منزل في نطاق الحادث تلقوا نصائح من الشرطة البريطانية بمغادرة منازلهم.جاء ذلك بعد أن عثر عمال بناء عند معبر النهر الثالث في طريق ساوث تاون في المدينة على المتفجرات المزعومة في ظهرة اليوم.واكتشف العمال القنبلة المشتبه بها أثناء عمليات تطهير في نهر ياري في بولارد كواي، بالقرب من التقاطع مع طريق باونداري.ووصل فريق لمكافحة المتفجرات للموقع بعد زيادة المساحة المحيطة بالقنبلة المشتبه بها من 100 متر إلى 400 متر.
https://sputnikarabic.ae/20230116/جرائمه-هزت-العاصمة-البريطانية-ضابط-شرطة-يعترف-بارتكاب-49-جريمة-أغلبها-ضد-النساء-والفتيات-1072363192.html
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بريطانيا, الشرطة البريطانية, قنبلة, متفجرات
بريطانيا, الشرطة البريطانية, قنبلة, متفجرات
الشرطة البريطانية تأمر بإخلاء 100 منازل في غريت يارموث بسبب قنبلة
21:49 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أمرت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأسر والأشخاص بإخلاء منازلهم في مدينة غريت يارموث بالمملكة المتحدة بعد العثور على قنبلة مشتبه بها قرب نطاق سكنهم.
وذكرت صحيفة "إكسبريس"
، أن قوات من الشرطة مرت على المنازل وحثت السكان داخل نطاق القنبلة على ترك منازلهم وأماكن عملهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن سكان 100 منزل في نطاق الحادث تلقوا نصائح من الشرطة البريطانية
بمغادرة منازلهم.
جاء ذلك بعد أن عثر عمال بناء عند معبر النهر الثالث في طريق ساوث تاون في المدينة على المتفجرات المزعومة في ظهرة اليوم.
واكتشف العمال القنبلة المشتبه بها أثناء عمليات تطهير في نهر ياري في بولارد كواي، بالقرب من التقاطع مع طريق باونداري.
ووصل فريق لمكافحة المتفجرات للموقع بعد زيادة المساحة المحيطة بالقنبلة المشتبه بها من 100 متر إلى 400 متر.