https://sputnikarabic.ae/20230207/الصين-تعلن-تقديم-6-ملايين-دولار-كمساعدات-طارئة-لتركيا-1073219838.html
الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا
الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال بكين دفعة أولى من المساعدات الطارئة إلى تركيا، بعد وقوع الزلزال المدمر في جنوبي البلاد. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T11:46+0000
2023-02-07T11:46+0000
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وقالت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، إن الدفعة الأولى تبلغ 5.8 ملايين دولار أمريكي.وإلى جانب الدفعة الأولى من المساعدات، فقد أشارت نينغ إلى أن الصين سترسل أيضا فرق الإنقاذ والفرق الطبية وإمدادات الإغاثة الأخرى.وأمس الاثنين، بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بتعازيه إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلديهما، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الناس.وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن شي جين بينغ، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد في رسالتين منفصلتين أنه "صُدم" عندما علم بالكارثة.كما عبر عن "تعازيه الحارة في القتلى ومواساته الصادقة لأسرهم وكذلك للمصابين".وأمس الاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الإمارات-تطلق-عملية-الفارس-الشهم-2-لدعم-سوريا-وتركيا-بعد-الزلزال-1073195348.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, زلزال
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, زلزال
الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال بكين دفعة أولى من المساعدات الطارئة إلى تركيا، بعد وقوع الزلزال المدمر في جنوبي البلاد.
وقالت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، إن الدفعة الأولى تبلغ 5.8 ملايين دولار أمريكي.
وإلى جانب الدفعة الأولى من المساعدات، فقد أشارت نينغ إلى أن الصين سترسل أيضا فرق الإنقاذ والفرق الطبية وإمدادات الإغاثة الأخرى.
وأمس الاثنين، بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بتعازيه إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلديهما
، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الناس.
وذكرت صحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية، أن شي جين بينغ، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد في رسالتين منفصلتين أنه "صُدم" عندما علم بالكارثة.
كما عبر عن "تعازيه الحارة في القتلى ومواساته الصادقة لأسرهم وكذلك للمصابين".
وأمس الاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.