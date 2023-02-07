https://sputnikarabic.ae/20230207/العراق-يرسل-650-طنا-من-المواد-الغذائية-لمساعدة-منكوبي-الزلزال-في-سوريا-1073243849.html

العراق يرسل 650 طنا من المواد الغذائية لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا

العراق يرسل 650 طنا من المواد الغذائية لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا

أعلنت السلطات العراقية اعتزامها إرسال 650 طنا من المواد الغذائية، غدا الأربعاء، إلى سوريا لإغاثة مواطنيها على وقع كارثة الزلزال. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T20:51+0000

2023-02-07T20:51+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، أن بلاده سترسل إلى سوريا قافلة تتضمن 650 طنا من المواد الغذائية، تشمل البقوليات والأرز والسكر وزيت الطعام.وذكرت الأمانة العامة للمجلس العراقي استمرار الجسر الجوي الإغاثي لكل من سوريا وتركيا، وإرسال فريق من خبراء الإنقاذ لدعم الفرق السورية، مشيرة إلى إطلاق أول طائرتين للقوة الجوية العراقية من قاعدة "الشهيد محمد علاء" الجوية في بغداد، وذلك في إطار الجسر الجوي لإغاثة الشعب السوري، أمس الاثنين.وتضمنت الطائرتان العراقيتان أطنانا من المواد الطبية والإسعافات الأولية والمعدات الفورية العاجلة، فضلا عن بعض المعدات والمستلزمات الضرورية كالخيام والبطانيات والأفرشة، وبعض المواد الغذائية.وذكر حيدر مجيد أنه ستنطلق، غدا، مع الشحنات الجوية العراقية المتجهة إلى سوريا، فرق من الخبراء والمختصين بعمليات الإنقاذ من الدفاع المدني، مكونة من 35 شخصا مع معداتهم وأجهزتهم لمشاركة فرق الإنقاذ في سوريا.ومن المقرر وصول قافلة من الصهاريج المحملة بمليون لتر من الوقود، و500 ألف لتر من البنزين و500 ألف لتر من زيت الغاز العراقي إلى سوريا، تباعا.وحول الجسر الجوي العراقي إلى تركيا، أشار المسؤول العراقي وصول فريق من الهلال الأحمر العراقي مع عدد من سيارات الإسعاف والفرق المسعفة والعيادات المتنقلة، أمس، كما أنه من المفترض انطلاق الجسر الجوي عبر الطائرات لإيصال المساعدات إلى تركيا، غدا الأربعاء.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية. ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230207/البرلمان-العراقي-يطالب-بفتح-الحدود-واستقبال-مصابي-زلزال-سوريا-وتركيا-1073228436.html

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