https://sputnikarabic.ae/20230207/العسكريون-الأوكرانيون-يقومون-بتعطيل-المعدات-العسكرية-عمدا-تجنبا-لإرسالهم-إلى-جبهة-القتال-1073209571.html
العسكريون الأوكرانيون يقومون بتعطيل المعدات العسكرية عمدا تجنبا لإرسالهم إلى جبهة القتال
العسكريون الأوكرانيون يقومون بتعطيل المعدات العسكرية عمدا تجنبا لإرسالهم إلى جبهة القتال
أشارت وثائق استولت عليها القوات الروسية وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، إضافة إلى شهادات الأسرى إلى أن العسكريين الأوكرانيين يقومون بتعطيل المعدات... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T08:57+0000
2023-02-07T08:57+0000
2023-02-07T08:57+0000
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غينيتشيسك/خيرسون-سبوتنيك. وأوضحت وثائق عسكري أوكراني من لواء المشاة الآلي 72، يُدعى أ.ف. كيكو، الذي قُتل على محور أرتيوموفسك والذي تم العثور على تقرير له إلى قائد اللواء إي.إي فينيك، حيث أحاط كيكو قائده علما بأن زميله الرقيب يو.ف. سيبكو، قام عمدا بتعطيل محطة اتصالات الترحيل اللاسلكية التي يخطأ في تسميتها بـ"الرادار".ووفقا للوثائق، توجد أدلة أخرى على قيام العسكريين الأوكرانيين بتعطيل المعدات العسكرية بشكل متعمد لتجنب إرسالهم إلى منطقة العمليات العسكرية؛ كالقيام بسكب المياه والسكر في خزانات الوقود الخاصة بالمعدات العسكرية لتعطيلها وإفقادها القدرة على التحرك وتقدمها نحو مواقعها القتالية.
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أخبار أوكرانيا, العالم
العسكريون الأوكرانيون يقومون بتعطيل المعدات العسكرية عمدا تجنبا لإرسالهم إلى جبهة القتال
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أشارت وثائق استولت عليها القوات الروسية وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، إضافة إلى شهادات الأسرى إلى أن العسكريين الأوكرانيين يقومون بتعطيل المعدات العسكرية عمدا تجنبا لإرسالهم إلى جبهة القتال.
غينيتشيسك/خيرسون-سبوتنيك. وأوضحت وثائق عسكري أوكراني من لواء المشاة الآلي 72، يُدعى أ.ف. كيكو، الذي قُتل على محور أرتيوموفسك والذي تم العثور على تقرير له إلى قائد اللواء إي.إي فينيك، حيث أحاط كيكو قائده علما بأن زميله الرقيب يو.ف. سيبكو، قام عمدا بتعطيل محطة اتصالات الترحيل اللاسلكية التي يخطأ في تسميتها بـ"الرادار".
وكتب كيكو في تقريره لقائد اللواء: "أرجو منكم القيام باتخاذ إجراءات مطلوبة في حق الرقيب سيبكو يو. في، الذي تسبب بما يمارسه من أفعال في إلحاق أضرار (يمارس أنشطة معادية لأوكرانيا) في النقاط الرئيسية للدفاع عن مدينة باخموت (أرتيوموفسك). وهناك أدلة على تورطه في تعطيل عمل أجهزة الرادار عن طريق قيامه بتبديل الأسلاك إلى ما هي أقل سمكا، وإتلافها تماما، وما إلى ذلك. ونتيجة لهذه الأفعال، تعطلت محطتان، مما أدى إلى تعذر الاتصال عند العمل على تنسيق الإجراءات أثناء الانسحاب".
ووفقا للوثائق، توجد أدلة أخرى على قيام العسكريين الأوكرانيين بتعطيل المعدات العسكرية بشكل متعمد لتجنب إرسالهم إلى منطقة العمليات العسكرية؛ كالقيام بسكب المياه والسكر في خزانات الوقود الخاصة بالمعدات العسكرية لتعطيلها وإفقادها القدرة على التحرك وتقدمها نحو مواقعها القتالية.