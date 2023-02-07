https://sputnikarabic.ae/20230207/القدرات-القتالية-لصاروخ-واي-جي-21-الصيني-الجديد-الأسرع-من-الصوت-1073199828.html
القدرات القتالية لصاروخ "واي جي-21" الصيني الجديد الأسرع من الصوت
القدرات القتالية لصاروخ "واي جي-21" الصيني الجديد الأسرع من الصوت
نشر الجيش الصيني لأول مرة معلومات مفصلة حول صاروخ "واي جي-21" الجديد المضاد للسفن الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، حسبما كتبت "آسيا تايمز". 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T05:11+0000
2023-02-07T05:11+0000
2023-02-07T05:11+0000
رصد عسكري
الصين
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وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مثل هذه الذخيرة يشير إلى ظهور ثالوث كامل من الأسلحة الأسرع من الصوت في القوات المسلحة الصينية لردع الولايات المتحدة. وفقا للتقارير، فإن "واي جي-21" (YJ-21) يمكن أن يتحرك بسرعات تصل إلى عشرة أرقام ماخ. وتؤكد أنه لا يوجد نظام دفاع صاروخي واحد على متن سفينة قادر على اعتراضه.يعتقد الخبراء أن بكين لم تنشر معلومات عامة عن الصاروخ الجديد إلا لغاية. وبحسبهم، يمكن اعتبار ذلك بمثابة تحذير للولايات المتحدة، التي تصعد الموقف حول تايوان.
الصين
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
القدرات القتالية لصاروخ "واي جي-21" الصيني الجديد الأسرع من الصوت
تابعنا عبر
نشر الجيش الصيني لأول مرة معلومات مفصلة حول صاروخ "واي جي-21" الجديد المضاد للسفن الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، حسبما كتبت "آسيا تايمز".
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مثل هذه الذخيرة يشير إلى ظهور ثالوث كامل من الأسلحة الأسرع من الصوت في القوات المسلحة الصينية لردع الولايات المتحدة.
وفقا للتقارير، فإن "واي جي-21" (YJ-21) يمكن أن يتحرك بسرعات تصل إلى عشرة أرقام ماخ. وتؤكد أنه لا يوجد نظام دفاع صاروخي واحد على متن سفينة قادر على اعتراضه.
يعتقد الخبراء أن بكين لم تنشر معلومات عامة عن الصاروخ الجديد إلا لغاية. وبحسبهم، يمكن اعتبار ذلك بمثابة تحذير للولايات المتحدة، التي تصعد الموقف حول تايوان.