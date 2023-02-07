https://sputnikarabic.ae/20230207/القوات-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-تعاني-من-نفاد-الذخيرة-وتفقد-طريقا-استراتيجيا-1073237723.html
القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك تعاني من نفاد الذخيرة وتفقد طريقا استراتيجيا
القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك تعاني من نفاد الذخيرة وتفقد طريقا استراتيجيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن قوات كييف قد تفقد قريبًا الطريق السريع الذي يربط أرتيوموفسك (باخموت) وسلافيانسك، حيث يتعين على المسلحين الذين يسيطرون عليه أن... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T18:02+0000
2023-02-07T18:02+0000
2023-02-07T18:04+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059257913_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ada55cb7d11dfe5345edec7956d9cd95.jpg
وذكرت بوابة "سترانا" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن "اللواء 30 من القوات المسلحة الأوكرانية، الواقع بالقرب من باخموت، ليس لديه ذخيرة، لذلك يتراجع عندما أي تماس مع الروس، بسببه قد يضيع طريق باخموت - سلافيانسك السريع في المستقبل القريب".ونوهت البوابة أيضا إلى أنه لا يوجد دعم مدفعي للوحدات المرابطة، وهذا هو السبب في أن القوات الأوكرانية مجبرة على تجنب الاشتباكات والتراجع باستمرار والتخلي عن الأسلحة عديمة الفائدة المفتقرة للذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230206/بوشلين-الأجزاء-الشمالية-والشرقية-من-أرتيوموفسك-باتت-تحت-السيطرة--1073166745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059257913_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f5ba9468e0fffd01e0a9a3e74e8ad49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك تعاني من نفاد الذخيرة وتفقد طريقا استراتيجيا
18:02 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 18:04 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن قوات كييف قد تفقد قريبًا الطريق السريع الذي يربط أرتيوموفسك (باخموت) وسلافيانسك، حيث يتعين على المسلحين الذين يسيطرون عليه أن يتراجعوا عند أي اشتباك مع القوات الروسية.
وذكرت بوابة "سترانا
" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن "اللواء 30 من القوات المسلحة الأوكرانية، الواقع بالقرب من باخموت، ليس لديه ذخيرة، لذلك يتراجع عندما أي تماس مع الروس، بسببه قد يضيع طريق باخموت - سلافيانسك السريع في المستقبل القريب".
ونشرت البوابة تقارير تفيد أن الوحدات الأوكرانية المشاركة في الأعمال العسكرية على هذا المحور تعاني من نقص حاد في القذائف، فالجنود ليس لديهم ذخيرة كافية حتى للأسلحة الخفيفة.
ونوهت البوابة أيضا إلى أنه لا يوجد دعم مدفعي
للوحدات المرابطة، وهذا هو السبب في أن القوات الأوكرانية مجبرة على تجنب الاشتباكات والتراجع باستمرار والتخلي عن الأسلحة عديمة الفائدة المفتقرة للذخيرة.