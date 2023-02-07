https://sputnikarabic.ae/20230207/المقداد-هذا-وقت-مساعدة-سوريا-1073244535.html

المقداد: هذا وقت مساعدة سوريا

المقداد: هذا وقت مساعدة سوريا

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الوقت الحالي يتطلب تقديم المساعدة للشعب السوري وليس فرض العقوبات التي تزيد من معاناته. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T21:50+0000

2023-02-07T21:50+0000

2023-02-07T22:00+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073208934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1fac4f4ce6d51ad224ac5ffa84f8678.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء.ولفت المقداد إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تضامنت مع سوريا وقيادتها لمواجهة كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد.وأشارت الوكالة إلى أن بيدرسون عبر عن تضامنه مع سوريا مصابها الأليم، مشيرا إلى أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم لحشد الدعم والمساعدات التي تمكنها من مواجهة تداعيات الزلزال.وتعرضت سوريا وتركيا لزلزال مدمر، فجر أمس الاثنين، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.وحتى اليوم الثلاثاء، أشارات البيانات الرسمية السورية أن أن عدد الضحايا تجاوز 800 قتيل إضافة إلى نحو 1500 مصاب، وهي حصيلة غير نهائية، بينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 4 آلاف و500 قتيل إضافة إلى نحو 26 ألف مصاب.وسارعت العديد من دول العالم إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وخاصة الدول العربية وروسيا، التي أرسلت وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال الإنقاذ في سوريا وقامت برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230207/السعودية-تنشئ-جسرا-جويا-لدعم-تركيا-وسوريا-وتنظم-حملة-شعبية-لمساعدة-ضحايا-الزلزال-1073237973.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار