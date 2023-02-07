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https://sputnikarabic.ae/20230207/المقداد-هذا-وقت-مساعدة-سوريا-1073244535.html
المقداد: هذا وقت مساعدة سوريا
المقداد: هذا وقت مساعدة سوريا
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الوقت الحالي يتطلب تقديم المساعدة للشعب السوري وليس فرض العقوبات التي تزيد من معاناته. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T21:50+0000
2023-02-07T22:00+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء.ولفت المقداد إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تضامنت مع سوريا وقيادتها لمواجهة كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد.وأشارت الوكالة إلى أن بيدرسون عبر عن تضامنه مع سوريا مصابها الأليم، مشيرا إلى أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم لحشد الدعم والمساعدات التي تمكنها من مواجهة تداعيات الزلزال.وتعرضت سوريا وتركيا لزلزال مدمر، فجر أمس الاثنين، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.وحتى اليوم الثلاثاء، أشارات البيانات الرسمية السورية أن أن عدد الضحايا تجاوز 800 قتيل إضافة إلى نحو 1500 مصاب، وهي حصيلة غير نهائية، بينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 4 آلاف و500 قتيل إضافة إلى نحو 26 ألف مصاب.وسارعت العديد من دول العالم إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وخاصة الدول العربية وروسيا، التي أرسلت وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال الإنقاذ في سوريا وقامت برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230207/السعودية-تنشئ-جسرا-جويا-لدعم-تركيا-وسوريا-وتنظم-حملة-شعبية-لمساعدة-ضحايا-الزلزال-1073237973.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

المقداد: هذا وقت مساعدة سوريا

21:50 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 22:00 GMT 07.02.2023)
© AP Photo / Omar SanadikiРазбор завалов и поиск жертв на месте разрушенийعناصر الدفاع المدني السوري وقوات الأمن يفتشون بين حطام المباني المنهارة في حلب ، سوريا ، 6 شباط 2023. в результате землетрясения в сирийском Алеппо
Разбор завалов и поиск жертв на месте разрушенийعناصر الدفاع المدني السوري وقوات الأمن يفتشون بين حطام المباني المنهارة في حلب ، سوريا ، 6 شباط 2023. в результате землетрясения в сирийском Алеппо - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الوقت الحالي يتطلب تقديم المساعدة للشعب السوري وليس فرض العقوبات التي تزيد من معاناته.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء.
ولفت المقداد إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تضامنت مع سوريا وقيادتها لمواجهة كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن بيدرسون عبر عن تضامنه مع سوريا مصابها الأليم، مشيرا إلى أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم لحشد الدعم والمساعدات التي تمكنها من مواجهة تداعيات الزلزال.
دخان يتصاعد من حاويات مشتعلة في ميناء ببلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال، جنوب تركيا، 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
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18:09 GMT
وتعرضت سوريا وتركيا لزلزال مدمر، فجر أمس الاثنين، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وحتى اليوم الثلاثاء، أشارات البيانات الرسمية السورية أن أن عدد الضحايا تجاوز 800 قتيل إضافة إلى نحو 1500 مصاب، وهي حصيلة غير نهائية، بينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 4 آلاف و500 قتيل إضافة إلى نحو 26 ألف مصاب.
وسارعت العديد من دول العالم إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وخاصة الدول العربية وروسيا، التي أرسلت وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال الإنقاذ في سوريا وقامت برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له البلاد.
© Sputnikالأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
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