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انتهاء عمليات الإنقاذ في حماة والكشف عن حصيلة الضحايا
انتهاء عمليات الإنقاذ في حماة والكشف عن حصيلة الضحايا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة السورية، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ أنهت عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين في محافظة حماة السورية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:08+0000
2023-02-07T09:08+0000
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وأشار المراسل إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا في المحافظة هي 49 وفاة و67 إصابة متفاوتة الخطورة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

انتهاء عمليات الإنقاذ في حماة والكشف عن حصيلة الضحايا

09:08 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة السورية، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ أنهت عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين في محافظة حماة السورية.
وأشار المراسل إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا في المحافظة هي 49 وفاة و67 إصابة متفاوتة الخطورة.
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