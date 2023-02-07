https://sputnikarabic.ae/20230207/انتهاء-عمليات-الإنقاذ-في-حماة-والكشف-عن-حصيلة-الضحايا---1073211187.html
انتهاء عمليات الإنقاذ في حماة والكشف عن حصيلة الضحايا
انتهاء عمليات الإنقاذ في حماة والكشف عن حصيلة الضحايا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة السورية، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ أنهت عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين في محافظة حماة السورية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:08+0000
2023-02-07T09:08+0000
2023-02-07T09:08+0000
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وأشار المراسل إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا في المحافظة هي 49 وفاة و67 إصابة متفاوتة الخطورة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
انتهاء عمليات الإنقاذ في حماة والكشف عن حصيلة الضحايا
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة حماة السورية، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ أنهت عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين في محافظة حماة السورية.
وأشار المراسل إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا في المحافظة هي 49 وفاة و67 إصابة متفاوتة الخطورة.