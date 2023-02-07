https://sputnikarabic.ae/20230207/باحثون-إسرائيليون-يقترحون-طريقة-للكشف-عن-الزلازل-1073201214.html
باحثون إسرائيليون يقترحون طريقة للكشف عن الزلازل
باحثون إسرائيليون يقترحون طريقة للكشف عن الزلازل
يمكن لكابلات الألياف الضوئية الحالية اكتشاف زلازل قاع البحر قبل نصف دقيقة من الطرق الحالية، وفقًا لمنشور في مجلة Nature's Scientific Reports. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:06+0000
2023-02-07T07:06+0000
2023-02-07T07:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
علوم
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تستشهد دراسة جديدة نُشرت في Nature's Scientific Reports بعنوان "تقدير الحجم وتوقع حركة الأرض لاستخدام الاستشعار الصوتي الموزع بالألياف الضوئية للإنذار المبكر بالزلازل"، ببحوث من فريق دولي من الجامعة العبرية في القدس.وفقًا للدراسة، يمكن لكابلات الألياف الضوئية الموجودة في جميع أنحاء العالم للاتصالات عبر الإنترنت اكتشاف الزلازل في قاع البحر قبل نصف دقيقة مما يمكن للطرق الحالية.يمكن لتقنيات مراقبة الزلازل الحديثة أن توفر إنذارًا مبكرًا للزلازل على الأرض. ومع ذلك، فإن تلك التي تحدث في قاع البحر عادة ما يتم اكتشافها في وقت متأخر - حتى عشرات الثواني بعد أن تبدأ ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
باحثون إسرائيليون يقترحون طريقة للكشف عن الزلازل
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يمكن لكابلات الألياف الضوئية الحالية اكتشاف زلازل قاع البحر قبل نصف دقيقة من الطرق الحالية، وفقًا لمنشور في مجلة Nature's Scientific Reports.
تستشهد دراسة جديدة نُشرت في Nature's Scientific Reports بعنوان "تقدير الحجم وتوقع حركة الأرض لاستخدام الاستشعار الصوتي الموزع بالألياف الضوئية للإنذار المبكر بالزلازل"، ببحوث من فريق دولي من الجامعة العبرية في القدس.
وفقًا للدراسة، يمكن لكابلات الألياف الضوئية الموجودة في جميع أنحاء العالم للاتصالات عبر الإنترنت اكتشاف الزلازل في قاع البحر قبل نصف دقيقة مما يمكن للطرق الحالية.
يمكن لتقنيات مراقبة الزلازل الحديثة أن توفر إنذارًا مبكرًا للزلازل على الأرض. ومع ذلك، فإن تلك التي تحدث في قاع البحر عادة ما يتم اكتشافها في وقت متأخر - حتى عشرات الثواني بعد أن تبدأ ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.