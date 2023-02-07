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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/باحثون-إسرائيليون-يقترحون-طريقة-للكشف-عن-الزلازل-1073201214.html
باحثون إسرائيليون يقترحون طريقة للكشف عن الزلازل
باحثون إسرائيليون يقترحون طريقة للكشف عن الزلازل
يمكن لكابلات الألياف الضوئية الحالية اكتشاف زلازل قاع البحر قبل نصف دقيقة من الطرق الحالية، وفقًا لمنشور في مجلة Nature's Scientific Reports. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:06+0000
2023-02-07T07:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
علوم
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تستشهد دراسة جديدة نُشرت في Nature's Scientific Reports بعنوان "تقدير الحجم وتوقع حركة الأرض لاستخدام الاستشعار الصوتي الموزع بالألياف الضوئية للإنذار المبكر بالزلازل"، ببحوث من فريق دولي من الجامعة العبرية في القدس.وفقًا للدراسة، يمكن لكابلات الألياف الضوئية الموجودة في جميع أنحاء العالم للاتصالات عبر الإنترنت اكتشاف الزلازل في قاع البحر قبل نصف دقيقة مما يمكن للطرق الحالية.يمكن لتقنيات مراقبة الزلازل الحديثة أن توفر إنذارًا مبكرًا للزلازل على الأرض. ومع ذلك، فإن تلك التي تحدث في قاع البحر عادة ما يتم اكتشافها في وقت متأخر - حتى عشرات الثواني بعد أن تبدأ ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
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علوم
علوم

باحثون إسرائيليون يقترحون طريقة للكشف عن الزلازل

07:06 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Ali Hashemإزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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يمكن لكابلات الألياف الضوئية الحالية اكتشاف زلازل قاع البحر قبل نصف دقيقة من الطرق الحالية، وفقًا لمنشور في مجلة Nature's Scientific Reports.
تستشهد دراسة جديدة نُشرت في Nature's Scientific Reports بعنوان "تقدير الحجم وتوقع حركة الأرض لاستخدام الاستشعار الصوتي الموزع بالألياف الضوئية للإنذار المبكر بالزلازل"، ببحوث من فريق دولي من الجامعة العبرية في القدس.
وفقًا للدراسة، يمكن لكابلات الألياف الضوئية الموجودة في جميع أنحاء العالم للاتصالات عبر الإنترنت اكتشاف الزلازل في قاع البحر قبل نصف دقيقة مما يمكن للطرق الحالية.
يمكن لتقنيات مراقبة الزلازل الحديثة أن توفر إنذارًا مبكرًا للزلازل على الأرض. ومع ذلك، فإن تلك التي تحدث في قاع البحر عادة ما يتم اكتشافها في وقت متأخر - حتى عشرات الثواني بعد أن تبدأ ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTБоевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
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