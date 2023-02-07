https://sputnikarabic.ae/20230207/بايدن-يؤكد-في-اتصال-هاتفي-مع-أردوغان-استعداد-واشنطن-لتقديم-أي-مساعدة-لتركيا-1073198603.html
بايدن يؤكد في اتصال هاتفي مع أردوغان استعداد واشنطن لتقديم أي مساعدة لتركيا
بايدن يؤكد في اتصال هاتفي مع أردوغان استعداد واشنطن لتقديم أي مساعدة لتركيا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده تقديم المساعدات اللازمة لتخطي تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T02:14+0000
2023-02-07T02:14+0000
2023-02-07T02:14+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
زلزلا قوي
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الثلاثاء: "أكد الرئيس من جديد استعداد الولايات المتحدة لتقديم أي وكل مساعدة ضرورية لحليفنا في الناتو تركيا في أعقاب هذه المأساة. وقدم الرئيس بايدن، نيابة عن الشعب الأمريكي، تعازيه لمن عانوا أو فقدوا أحباءهم. نتيجة لسلسلة الزلازل"، التي ضربت البلاد.هذا، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.هذا وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم ، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 2379 و14483 جريحا في حصيلة غير نهائية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/قطر-ترسل-10-آلاف-منزل-متنقل-للمتضررين-من-زلزال-تركيا-وسوريا-1073197544.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, زلزلا قوي
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, زلزلا قوي
بايدن يؤكد في اتصال هاتفي مع أردوغان استعداد واشنطن لتقديم أي مساعدة لتركيا
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده تقديم المساعدات اللازمة لتخطي تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب أراضيها فجر الاثنين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الثلاثاء: "أكد الرئيس من جديد استعداد الولايات المتحدة لتقديم أي وكل مساعدة ضرورية لحليفنا في الناتو تركيا في أعقاب هذه المأساة. وقدم الرئيس بايدن، نيابة عن الشعب الأمريكي، تعازيه لمن عانوا أو فقدوا أحباءهم. نتيجة لسلسلة الزلازل"، التي ضربت البلاد.
هذا، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا
فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
هذا وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم ، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 2379 و14483 جريحا في حصيلة غير نهائية.