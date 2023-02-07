https://sputnikarabic.ae/20230207/برلين-تزود-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1-خرجت-من-الخدمة-1073213328.html
برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة
برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة
ستصدر برلين الرسمية تصريحًا لمكتب Rheinmetall الدفاعي و Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH لتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة ليوبارد1، وفقًا لتقارير بوابة... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:46+0000
2023-02-07T09:46+0000
2023-02-07T09:46+0000
رصد عسكري
العالم
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سيوفر المكتب 88 مركبة مصفحة، وسيتم نقل 99 أخرى من الشركة Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH.كما أشارت البوابة إلى أن العديد من الدبابات معطلة وتتطلب إصلاحات جادة.وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا تزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول-الروسية-قادرة-على-تدمير-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1073198439.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة
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ستصدر برلين الرسمية تصريحًا لمكتب Rheinmetall الدفاعي و Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH لتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة ليوبارد1، وفقًا لتقارير بوابة "بزنيس إنسايدر".
سيوفر المكتب 88 مركبة مصفحة، وسيتم نقل 99 أخرى من الشركة Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH.
كما أشارت البوابة إلى أن العديد من الدبابات معطلة
وتتطلب إصلاحات جادة.
وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا تزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.