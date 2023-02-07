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شويغو: القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230207/برلين-تزود-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1-خرجت-من-الخدمة-1073213328.html
برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة
برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة
ستصدر برلين الرسمية تصريحًا لمكتب Rheinmetall الدفاعي و Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH لتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة ليوبارد1، وفقًا لتقارير بوابة... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:46+0000
2023-02-07T09:46+0000
رصد عسكري
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سيوفر المكتب 88 مركبة مصفحة، وسيتم نقل 99 أخرى من الشركة Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH.كما أشارت البوابة إلى أن العديد من الدبابات معطلة وتتطلب إصلاحات جادة.وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا تزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول-الروسية-قادرة-على-تدمير-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1073198439.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة

09:46 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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ستصدر برلين الرسمية تصريحًا لمكتب Rheinmetall الدفاعي و Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH لتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة ليوبارد1، وفقًا لتقارير بوابة "بزنيس إنسايدر".
سيوفر المكتب 88 مركبة مصفحة، وسيتم نقل 99 أخرى من الشركة Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH.
كما أشارت البوابة إلى أن العديد من الدبابات معطلة وتتطلب إصلاحات جادة.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
01:41 GMT
وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا تزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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