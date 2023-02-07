https://sputnikarabic.ae/20230207/بعد-اختفائه-تحت-الأنقاض-هاتاي-سبور-التركي-يكشف-مصير-اللاعب-الغاني-كريستيان-أتسو-1073203622.html

بعد اختفائه تحت الأنقاض.. "هاتاي سبور" التركي يكشف مصير اللاعب الغاني كريستيان أتسو

بعد اختفائه تحت الأنقاض.. "هاتاي سبور" التركي يكشف مصير اللاعب الغاني كريستيان أتسو

كشف فريق هاتاي سبور التركي، اليوم الثلاثاء، عن مصير اللاعب الغاني كريستيان أتسو، بعد تقارير عن اختفائه تحت الأنقاض، إثر زلزال عنيف تعرضت له البلاد. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T08:22+0000

2023-02-07T08:22+0000

2023-02-07T08:22+0000

مجتمع

أخبار تركيا اليوم

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073196887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b62121c96c04ce6a29a83c35431588d6.jpg

وبعد عدة تقارير متضاربة بشأن حالة لاعب كرة القدم الغاني البالغ من العمر 31 عاما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا. أكد مصطفى أوزات مدير فريق هاتاي سبور أنه تم إنقاذه وهو حي يتلقى العلاج في المستشفى، وفق موقع sondakika التركي.كان أتسو واحدا من تسعة لاعبين واثنين من أفراد الطاقم كانوا في مبنى انهار في الزلزال بمدينة هاتاي، جنوب شرقي البلاد.قبل ساعات قليلة من وقوع الزلزال، سجل أتسو هدف الفوز الأول له بزي هاتسبور، في الدقيقة 97 ضد قاسم باشا.فيما قالت وسائل إعلام محلية إن لاعبي الفريق بوراك أوكسوز، وبيرتوغ يلدريم، وكريم أليسيوغلو، وأكرم أكشي أوغلو، وعثمان أتيس نجوا وتم انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة لانتشال مدير هاتاي سبور تانر سافوت.وكانت شبكة "غانا سوكر نت"، قد كشفت عن كواليس المكالمة الأخيرة التي أجراها كريستيان أتسو، قبل أن يختفي تحت أنقاض زلزال تركيا.وتواصل أتسو مع شقيقه هاتفيا بعد أول زلزال، وقال شقيقه إن اللاعب كان في حالة صحية جيدة، حيث كان يعاني فقط من "خدوش طفيفة" مع "نزيف دماء" لا يثير القلق.وأضاف أن التواصل انقطع معه مع وقوع الزلزال الثاني.وأمس الاثنين، ضرب زلزال شديد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​وأعلن المدير العام لقسم الحد من الزلازل والمخاطر في وكالة إدارة الطوارئ التركية، أرهان تتار، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3381، وأصيب 20.436، وانهار 5575 مبنى.وأعلنت وزارة الصحة في سوريا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر أمس إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

https://sputnikarabic.ae/20230206/زلزال-تركيا-المدمر-خسائر-فادحة-في-الأرواح-والممتلكات-وانهيارات-في-الآثار-1073180686.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رياضة