https://sputnikarabic.ae/20230207/بعد-استعراضه-العسكري-بمنظومات-باتريوت-معلومات-عن-الجيش-البولندي-1073230466.html
بعد استعراضه العسكري بمنظومات "باتريوت"... معلومات عن الجيش البولندي
بعد استعراضه العسكري بمنظومات "باتريوت"... معلومات عن الجيش البولندي
تنشىء بولندا نظاما للدفاع الجوي متوسط المدى يعتمد على منظومات "باتريوت" الصاروخية، التي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T15:28+0000
2023-02-07T15:28+0000
2023-02-07T15:28+0000
رصد عسكري
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وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إن وارسو تستعرض تدريبات جنودها على منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لإظهار استعدادها القتالي.يحتل الجيش البولندي تصنيفات مختلفة عالميا وأوروبيا وداخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي:وتقدر ميزانية الدفاع البولندية بـ 20.6 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة رقم 18 عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي.وتتكون القوة البشرية للجيش البولندي من 152 ألفا و500 جندي، بينهم 120 جنديا يمثلون قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.وتمتلك بولندا 459 طائرة حربية تجلعها في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم.كما تضم قواتها البرية:ولفت الموقع إلى أن الأسطول الهولندي يضم 86 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الألمانية-تنشر-أنظمة-باتريوت-في-بولندا-1072597828.html
بولندا
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, بولندا, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, بولندا, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن
بعد استعراضه العسكري بمنظومات "باتريوت"... معلومات عن الجيش البولندي
تابعنا عبر
تنشىء بولندا نظاما للدفاع الجوي متوسط المدى يعتمد على منظومات "باتريوت" الصاروخية، التي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إن وارسو تستعرض تدريبات جنودها على منظومات الدفاع الجوي
"باتريوت" لإظهار استعدادها القتالي.
يحتل الجيش البولندي تصنيفات مختلفة عالميا وأوروبيا
وداخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي:
التصنيف العالمي: رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
التصنيف في أوروبا: رقم 5 بين أقوى الجيوش الأوروبية.
تصنيف "الناتو": رقم 6 بين أضخم جيوش الحلف.
وتقدر ميزانية الدفاع البولندية بـ 20.6 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة رقم 18 عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي.
وتتكون القوة البشرية للجيش البولندي من 152 ألفا و500 جندي، بينهم 120 جنديا يمثلون قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.
وتمتلك بولندا 459 طائرة حربية
تجلعها في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم.
كما تضم قواتها البرية:
ولفت الموقع إلى أن الأسطول الهولندي يضم 86 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.