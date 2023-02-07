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https://sputnikarabic.ae/20230207/بعد-استعراضه-العسكري-بمنظومات-باتريوت-معلومات-عن-الجيش-البولندي-1073230466.html
بعد استعراضه العسكري بمنظومات "باتريوت"... معلومات عن الجيش البولندي
بعد استعراضه العسكري بمنظومات "باتريوت"... معلومات عن الجيش البولندي
تنشىء بولندا نظاما للدفاع الجوي متوسط المدى يعتمد على منظومات "باتريوت" الصاروخية، التي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T15:28+0000
2023-02-07T15:28+0000
رصد عسكري
بولندا
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وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إن وارسو تستعرض تدريبات جنودها على منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لإظهار استعدادها القتالي.يحتل الجيش البولندي تصنيفات مختلفة عالميا وأوروبيا وداخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي:وتقدر ميزانية الدفاع البولندية بـ 20.6 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة رقم 18 عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي.وتتكون القوة البشرية للجيش البولندي من 152 ألفا و500 جندي، بينهم 120 جنديا يمثلون قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.وتمتلك بولندا 459 طائرة حربية تجلعها في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم.كما تضم قواتها البرية:ولفت الموقع إلى أن الأسطول الهولندي يضم 86 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الألمانية-تنشر-أنظمة-باتريوت-في-بولندا-1072597828.html
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رصد عسكري, بولندا, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, بولندا, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن

بعد استعراضه العسكري بمنظومات "باتريوت"... معلومات عن الجيش البولندي

15:28 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIالجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية
الجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
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تنشىء بولندا نظاما للدفاع الجوي متوسط المدى يعتمد على منظومات "باتريوت" الصاروخية، التي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إن وارسو تستعرض تدريبات جنودها على منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لإظهار استعدادها القتالي.
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIالجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية
الجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
يحتل الجيش البولندي تصنيفات مختلفة عالميا وأوروبيا وداخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي:
التصنيف العالمي: رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
التصنيف في أوروبا: رقم 5 بين أقوى الجيوش الأوروبية.
تصنيف "الناتو": رقم 6 بين أضخم جيوش الحلف.
وتقدر ميزانية الدفاع البولندية بـ 20.6 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة رقم 18 عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي.
جنود بولنديون يشاهدون القوات الأمريكية أثناء نصب منظومة باتريوت في ميدان اختبار في سوشاشيف في بولندا بتاريخ 21 مارس 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الألمانية تنشر أنظمة "باتريوت" في بولندا
23 يناير, 08:20 GMT
وتتكون القوة البشرية للجيش البولندي من 152 ألفا و500 جندي، بينهم 120 جنديا يمثلون قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.
وتمتلك بولندا 459 طائرة حربية تجلعها في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم.

كما تضم قواتها البرية:

569 دبابة.
50 ألفا و712 مركبة.
490 مدفعا ذاتي الحركة.
205 راجمات صواريخ.
ولفت الموقع إلى أن الأسطول الهولندي يضم 86 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
© Sputnikالدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
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