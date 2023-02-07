https://sputnikarabic.ae/20230207/بـستارلينك-إيلون-ماسك-يعرض-المساعدة-وتركيا-ترفض-1073202354.html
بـ"ستارلينك".. إيلون ماسك يعرض المساعدة وتركيا ترفض
بـ"ستارلينك".. إيلون ماسك يعرض المساعدة وتركيا ترفض
رفضت الحكومة التركية اقتراح إيلون ماسك بإرسال كوكبة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، التي توفر خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية بعد أقوى زلزال يضرب... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:55+0000
2023-02-07T07:55+0000
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إيلون ماسك
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قال ماسك على "تويتر" إن شركة "سبيس إكس"، التي يملكها يمكن أن تقدم شبكة "ستارلينك" في أقرب وقتٍ بمجرد موافقة الحكومة التركية، على ما نقلت وكالة "بلومبرغ".وشكر مسؤول تركي كبير، طلب عدم نشر اسمه، الملياردير الكندي- الأمريكي على الاقتراح لكنه قال إن تركيا لديها قدرات ساتلية كافية. وقال المسؤول إن البلاد فيها محطات رئيسية تعمل بالبطاريات على الرغم من أنه لا يمكن توفير الكهرباء لبعض المناطق.ومن المقرر أن تطلق شركة "سبيس إكس" أول قمر صناعي تركي للاتصالات، "تركسات 6 إيه"، إلى مداره في الربع الأول من العام الحالي 2023.وأمس الاثنين، ضرب زلزال شديد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في البلدين.وأعلن المدير العام لقسم الحد من الزلازل والمخاطر في وكالة إدارة الطوارئ التركية، أرهان تتار، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3381، وأصيب 20.436، وانهار 5575 مبنى.وأعلنت وزارة الصحة في سوريا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر أمس إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيلون ماسك
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيلون ماسك
بـ"ستارلينك".. إيلون ماسك يعرض المساعدة وتركيا ترفض
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رفضت الحكومة التركية اقتراح إيلون ماسك بإرسال كوكبة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، التي توفر خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية بعد أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عقود.
قال ماسك على "تويتر" إن شركة "سبيس إكس"، التي يملكها يمكن أن تقدم شبكة "ستارلينك" في أقرب وقتٍ بمجرد موافقة الحكومة التركية، على ما نقلت وكالة
"بلومبرغ".
وشكر مسؤول تركي كبير، طلب عدم نشر اسمه، الملياردير الكندي- الأمريكي على الاقتراح لكنه قال إن تركيا لديها قدرات ساتلية كافية. وقال المسؤول إن البلاد فيها محطات رئيسية تعمل بالبطاريات على الرغم من أنه لا يمكن توفير الكهرباء لبعض المناطق.
ومن المقرر أن تطلق شركة "سبيس إكس" أول قمر صناعي تركي للاتصالات، "تركسات 6 إيه"، إلى مداره في الربع الأول من العام الحالي 2023.
وأمس الاثنين، ضرب زلزال شديد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا
، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في البلدين.
وأ
علن المدير العام
لقسم الحد من الزلازل والمخاطر في وكالة إدارة الطوارئ التركية، أرهان تتار، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3381، وأصيب 20.436، وانهار 5575 مبنى.
وأعلنت وزارة الصحة في سوريا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر أمس إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.