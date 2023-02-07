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https://sputnikarabic.ae/20230207/تركيا-تعلن-إرسال-13-كتيبة-كوماندوز-إلى-مناطق-الزلزال-للمشاركة-في-أعمال-الإغاثة-1073244273.html
تركيا تعلن إرسال 13 كتيبة كوماندوز إلى مناطق الزلزال للمشاركة في أعمال الإغاثة
تركيا تعلن إرسال 13 كتيبة كوماندوز إلى مناطق الزلزال للمشاركة في أعمال الإغاثة
صرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم نقل 9 كتائب كوماندوز من غرب البلاد و4 من قبرص إلى مناطق الزلزال وذلك للمشاركة في أعمال الإغاثة. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T21:27+0000
2023-02-07T21:28+0000
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ونقلت وكالة "TRT"، عن وزير الدفاع التركي، قوله إنه "سيتم فتح جميع المقرات والثكنات العسكرية الواقعة في مناطق الزلزال أمام المنكوبين".وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في العاصمة التركية أنقرة لـ"سبوتنيك"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، غدا الأربعاء.وأضاف أن "أردوغان سيطلع على الوضع على الأرض وسيعطي توجيهاته".وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر أمس الاثنين، إلى 5434 قتيلا و31777 مصابا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/أردوغان-يعتزم-غدا-الأربعاء-زيارة-المناطق-التي-وقع-فيها-الزلزال--1073243005.html
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أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان

تركيا تعلن إرسال 13 كتيبة كوماندوز إلى مناطق الزلزال للمشاركة في أعمال الإغاثة

21:27 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 21:28 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Maksim Durnevقوات الجيش التريكة يشارك في عمليات إزالة الأنقاض وإنقاذ المواطنين في ديار بكر، تركيا
قوات الجيش التريكة يشارك في عمليات إزالة الأنقاض وإنقاذ المواطنين في ديار بكر، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Maksim Durnev
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صرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم نقل 9 كتائب كوماندوز من غرب البلاد و4 من قبرص إلى مناطق الزلزال وذلك للمشاركة في أعمال الإغاثة.
ونقلت وكالة "TRT"، عن وزير الدفاع التركي، قوله إنه "سيتم فتح جميع المقرات والثكنات العسكرية الواقعة في مناطق الزلزال أمام المنكوبين".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في العاصمة التركية أنقرة لـ"سبوتنيك"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، غدا الأربعاء.
وأضاف أن "أردوغان سيطلع على الوضع على الأرض وسيعطي توجيهاته".
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر أمس الاثنين، إلى 5434 قتيلا و31777 مصابا.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
أردوغان يعتزم غدا الأربعاء زيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال
20:21 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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