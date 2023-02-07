تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:33 GMT 07.02.2023
مبعوث صيني يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية مبكرا
دعا مبعوث صيني يوم الاثنين جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى العمل من أجل إنهاء الصراع في وقت مبكر.
وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن بشأن القضية الإنسانية الأوكرانية " الصين تدعو مرة أخرى الأطراف المعنية إلى مراعاة مصالح الناس، والسعي لتعزيز السلام، ومحاولة كل السبل الممكنة لدفع أطراف الصراع لاستئناف محادثات السلام وإنهاء الحرب في وقت مبكر".
وأضاف المبعوث إن الوضع الإنساني هناك على مدار العام الماضي منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية "كان دائما في صميم القلب"، مضيفا أن النزاعات على الأرض لا تظهر أي بوادر على التهدأ، ولا يزال منطق الحل العسكري سائدا، ويستمر تدفق عدد كبير من الأسلحة الثقيلة إلى ساحات القتال.
05:29 GMT 07.02.2023
صدرت، صباح اليوم، تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
05:29 GMT 07.02.2023
أفاد مصدر مطلع بأن روسيا رفعت حجم إنتاج المدفعية الصاروخية "كراسنوبول، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد بشكل فعال.