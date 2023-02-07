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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073200147.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T05:30+0000
2023-02-07T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
عناصر من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على خطوط التماس في دونباس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 07.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:33 GMT 07.02.2023
مبعوث صيني يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية مبكرا
دعا مبعوث صيني يوم الاثنين جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى العمل من أجل إنهاء الصراع في وقت مبكر.

وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن بشأن القضية الإنسانية الأوكرانية " الصين تدعو مرة أخرى الأطراف المعنية إلى مراعاة مصالح الناس، والسعي لتعزيز السلام، ومحاولة كل السبل الممكنة لدفع أطراف الصراع لاستئناف محادثات السلام وإنهاء الحرب في وقت مبكر".

وأضاف المبعوث إن الوضع الإنساني هناك على مدار العام الماضي منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية "كان دائما في صميم القلب"، مضيفا أن النزاعات على الأرض لا تظهر أي بوادر على التهدأ، ولا يزال منطق الحل العسكري سائدا، ويستمر تدفق عدد كبير من الأسلحة الثقيلة إلى ساحات القتال.
05:29 GMT 07.02.2023
ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية
صدرت، صباح اليوم، تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
05:29 GMT 07.02.2023
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
أفاد مصدر مطلع بأن روسيا رفعت حجم إنتاج المدفعية الصاروخية "كراسنوبول، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد بشكل فعال.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
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