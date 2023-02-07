https://sputnikarabic.ae/20230207/تقرير-بريطاني-يكشف-عن-أزمة-ذخيرة-في-أوروبا-بسبب-أوكرانيا-1073210947.html
تقرير بريطاني يكشف عن أزمة ذخيرة في أوروبا بسبب أوكرانيا
تقرير بريطاني يكشف عن أزمة ذخيرة في أوروبا بسبب أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في أزمة بسلسلة توريد الذخيرة في أوروبا، حيث تحاول الصناعات الدفاعية زيادة الإنتاج لتجديد المخزونات الوطنية... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:05+0000
2023-02-07T09:05+0000
2023-02-07T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المنشور الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز": "إن الانتقال المفاجئ إلى الإنتاج الحربي يخلق أزمة في سلسلة التوريد في أوروبا وتتحول وتيرة الطلب على الذخيرة والمتفجرات إلى اختبار لقدرة الإنتاج الصناعي في أوروبا في سباق إعادة التسلح".وقال مورتن براندسيغ، الرئيس التنفيذي لشركة "نامو" النرويجية لصناعة الذخيرة، في بيان: "هذه حرب قدرات".وأضاف أن نقص الطاقة الإنتاجية والمواد الخام أدى إلى إعاقة الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار بعض المكونات، لتزيد من أوقات التسليم من بضعة أشهر إلى عدة سنوات.ووفقا لنائب المدير العام لشركة تصنيع المتفجرات Eurenco، فإن إحدى المشكلات الملحة هي إنتاج حمض النيتريك.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
تقرير بريطاني يكشف عن أزمة ذخيرة في أوروبا بسبب أوكرانيا
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في أزمة بسلسلة توريد الذخيرة في أوروبا، حيث تحاول الصناعات الدفاعية زيادة الإنتاج لتجديد المخزونات الوطنية وسط شحنات الأسلحة إلى كييف.
وجاء في المنشور الذي نشرته صحيفة
"فاينانشيال تايمز": "إن الانتقال المفاجئ إلى الإنتاج الحربي يخلق أزمة في سلسلة التوريد في أوروبا وتتحول وتيرة الطلب على الذخيرة والمتفجرات إلى اختبار لقدرة الإنتاج الصناعي في أوروبا في سباق إعادة التسلح".
وقال مورتن براندسيغ، الرئيس التنفيذي لشركة "نامو" النرويجية لصناعة الذخيرة
، في بيان: "هذه حرب قدرات".
ووفقا لتقديراته، تطلق القوات الأوكرانية 5000-6000 طلقة مدفعية يوميا، وهو ما يعادل طلبا سنويا في وقت السلم من دولة أوروبية واحدة.
وأضاف أن نقص الطاقة الإنتاجية والمواد الخام أدى إلى إعاقة الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار بعض المكونات، لتزيد من أوقات التسليم من بضعة أشهر إلى عدة سنوات.
ووفقا لنائب المدير العام لشركة تصنيع المتفجرات Eurenco، فإن إحدى المشكلات الملحة هي إنتاج حمض النيتريك.