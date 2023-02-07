https://sputnikarabic.ae/20230207/تيك-توك-تلزم-بسياسات-جديدة-قد-تخسر-حسابك-عند-مخالفتها-1073221609.html

"تيك توك" تلزم بسياسات جديدة قد تخسر حسابك عند مخالفتها

"تيك توك" تلزم بسياسات جديدة قد تخسر حسابك عند مخالفتها

أرست منصة الفيديوهات القصيرة الصينية، "تيك توك" مؤخرا، قواعد صارمة، والتي تؤكد أن من سيخالفها سيتعرض حسابه للحظر. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

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وفي ظل السياسة الجديدة، المنشورة على موقع "تيك توك" الرسمي، فإن "نشر شخص ما محتوى ينتهك أحد إرشادات مجتمع "تيك توك"، فسوف يتراكم على الحساب مخالفة، وإذا استوفى الحساب حد الإنذارات داخل إحدى الميزات المتوافرة في المنشورات كالتعليقات والبث الحي، أو التنمر والمضايقة، فسيتم حظره نهائيا".ومن الممكن أن تتتباين حدود السياسة السابقة، اعتمادا على احتمال تسبب الانتهاك في إلحاق الضرر بأفراد المجتمع، وعلى سبيل المثال، قد تكون هناك عتبة أكثر صرامة لانتهاك سياسة "تيك توك"، عند الترويج للأيديولوجيات المرفوضة، مقارنة بمشاركة البريد العشوائي منخفض الضرر.فيما شدد "تيك توك" في سياساته الجديدة، أنه سيطبق حظرا دائما بعد ارتكاب المخالفة الأولى لـ"الانتهاكات الجسيمة" من جانب بعض المستخدمين، بما في ذلك الترويج للعنف أو التهديد به، أو إظهار أو تسهيل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو إظهار العنف أو التعذيب في العالم الحقيقي.وأشارت المنصة كذلك، التي تمتلكها شركة "بايت دانس" الصينية، إلى أن الحسابات التي تشهد تراكم عدد كبير من الإنذارات التراكمية، نتيجة مخالفتها للسياسات أو للاستخدام الخاطئ، ستتعرض للحظر بشكل دائم.وبيّنت "تيك توك"، أن صلاحية الإنذار هي 90 يوما من إرسالها للمستخدم، ثم سيلغى من النظام بصورة تلقائية.وأعلنت عن توفيرها أداة جديدة، تساعد المستخدمين على تتبع المحتوى المحظور في آخر 90 يوما، والتي ستظهر في قسم "حالة الحساب" في "مركز الأمان" للتطبيق.ميزة أخرى تطرحها "تيك توك"، وهي البدء في إخطار صناع المحتوى، في حال اقترابها من حذف حسابهم بصورة نهائية.وأكدت منصة "تيك توك" في بيانها، أن هذه التغييرات الجديدة، تهدف إلى زيادة الشفافية حول قرارات إنفاذه للقواعد، ومساعدة المجتمع على فهم كيفية اتباع إرشادات المجتمع بشكل أفضل.وفي هذا الصدد، كشفت "تيك توك" في بيانها، أن المخالفين المتكررين، يميلون إلى اتباع نمط معين، وأن ما يقرب من 90% منهم ينتهك استخدام نفس الميزة باستمرار، بينما أكثر من 75% ينتهك فئة السياسة نفسها بشكل متكرر.وكانت دراسة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا، أكدت أن منصة "تيك توك"، تقترح فيديوهات عنف وانتحار على المراهقين بمجرد فتحهم حسابات جديدة بالمنصة.ووافق الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" الصينية، شو زي تشيو، على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، في شهر مارس/ آذار المقبل، وسط موجة من الدعوات لحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة، بذريعة اتهامات بالتجسس على المستخدمين.

https://sputnikarabic.ae/20230121/تقارير-تيك-توك-تستخدم-ميزة-التسخين-السرية-لزيادة-مشاهدات-الفيديوهات-1072544138.html

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