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https://sputnikarabic.ae/20230207/جهاز-الأمن-الروسي-يعلن-الكشف-عن-خلية-إرهابيين-في-موسكو-وكراسنويارسك-1073202480.html
جهاز الأمن الروسي يعلن الكشف عن خلية إرهابيين في موسكو وكراسنويارسك
جهاز الأمن الروسي يعلن الكشف عن خلية إرهابيين في موسكو وكراسنويارسك
أفاد جهاز الأمن المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تم اكتشاف خلية من منظمة إرهابية "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا الاتحادية) في موسكو... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:59+0000
2023-02-07T08:02+0000
روسيا
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وجاء في تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تم قمع أنشطة الخلية الأقاليمية للتنظيم الإرهابي الدولي "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)".وأضاف الجهاز أن المعتقلين جندوا ونقلوا مسلحين إلى سوريا ومولوا أعضاء في هيكل إرهابي وطالبوا بارتكاب "جرائم ذات طابع إرهابي".يشار إلى أنه تمت مصادرة أشرطة فيديو دعائية للتنظيم، وكذلك وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية أثناء الاعتقال، وتم فتح قضية جنائية في ذلك.تم تصنيف "كتيبة التوحيد والجهاد"، التي كانت وراء تفجير مترو سانت بطرسبرغ في أبريل/نيسان 2017 ، كمنظمة إرهابية في روسيا منذ عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-أوكراني-حاول-القيام-بعمل-إرهابي-شمال-القوقاز-1071757056.html
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روسيا

جهاز الأمن الروسي يعلن الكشف عن خلية إرهابيين في موسكو وكراسنويارسك

07:59 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 07.02.2023)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أفاد جهاز الأمن المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تم اكتشاف خلية من منظمة إرهابية "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا الاتحادية) في موسكو وكراسنويارسك، وتم اعتقال أربعة كانوا يرسلون مسلحين إلى سوريا، ويدعوهم إلى شن هجمات إرهابية.
وجاء في تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تم قمع أنشطة الخلية الأقاليمية للتنظيم الإرهابي الدولي "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)".
وأضاف الجهاز أن المعتقلين جندوا ونقلوا مسلحين إلى سوريا ومولوا أعضاء في هيكل إرهابي وطالبوا بارتكاب "جرائم ذات طابع إرهابي".
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يشار إلى أنه تمت مصادرة أشرطة فيديو دعائية للتنظيم، وكذلك وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية أثناء الاعتقال، وتم فتح قضية جنائية في ذلك.
تم تصنيف "كتيبة التوحيد والجهاد"، التي كانت وراء تفجير مترو سانت بطرسبرغ في أبريل/نيسان 2017 ، كمنظمة إرهابية في روسيا منذ عام 2019.
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