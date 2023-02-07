https://sputnikarabic.ae/20230207/جهاز-الأمن-الروسي-يعلن-الكشف-عن-خلية-إرهابيين-في-موسكو-وكراسنويارسك-1073202480.html
جهاز الأمن الروسي يعلن الكشف عن خلية إرهابيين في موسكو وكراسنويارسك
جهاز الأمن الروسي يعلن الكشف عن خلية إرهابيين في موسكو وكراسنويارسك
أفاد جهاز الأمن المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تم اكتشاف خلية من منظمة إرهابية "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا الاتحادية) في موسكو... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:59+0000
2023-02-07T07:59+0000
2023-02-07T08:02+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وجاء في تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تم قمع أنشطة الخلية الأقاليمية للتنظيم الإرهابي الدولي "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)".وأضاف الجهاز أن المعتقلين جندوا ونقلوا مسلحين إلى سوريا ومولوا أعضاء في هيكل إرهابي وطالبوا بارتكاب "جرائم ذات طابع إرهابي".يشار إلى أنه تمت مصادرة أشرطة فيديو دعائية للتنظيم، وكذلك وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية أثناء الاعتقال، وتم فتح قضية جنائية في ذلك.تم تصنيف "كتيبة التوحيد والجهاد"، التي كانت وراء تفجير مترو سانت بطرسبرغ في أبريل/نيسان 2017 ، كمنظمة إرهابية في روسيا منذ عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-أوكراني-حاول-القيام-بعمل-إرهابي-شمال-القوقاز-1071757056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الروسي يعلن الكشف عن خلية إرهابيين في موسكو وكراسنويارسك
07:59 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تم اكتشاف خلية من منظمة إرهابية "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا الاتحادية) في موسكو وكراسنويارسك، وتم اعتقال أربعة كانوا يرسلون مسلحين إلى سوريا، ويدعوهم إلى شن هجمات إرهابية.
وجاء في تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تم قمع أنشطة الخلية الأقاليمية للتنظيم الإرهابي الدولي "كتيبة التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)".
وأضاف الجهاز أن المعتقلين جندوا ونقلوا مسلحين إلى سوريا ومولوا أعضاء في هيكل إرهابي وطالبوا بارتكاب "جرائم ذات طابع إرهابي".
30 ديسمبر 2022, 07:46 GMT
يشار إلى أنه تمت مصادرة أشرطة فيديو دعائية للتنظيم، وكذلك وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية أثناء الاعتقال، وتم فتح قضية جنائية في ذلك.
تم تصنيف "كتيبة التوحيد والجهاد"، التي كانت وراء تفجير مترو سانت بطرسبرغ في أبريل/نيسان 2017 ، كمنظمة إرهابية في روسيا منذ عام 2019.