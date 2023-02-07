https://sputnikarabic.ae/20230207/حرب-المسيرات-اختفاء-طائرة-درون-أوكرانية-دون-أثر-بعد-اصطدامها-بمسيرة-روسية-فيديو-1073222964.html
حرب المسيرات... اختفاء طائرة "درون" أوكرانية دون أثر بعد اصطدامها بمسيرة روسية... فيديو
حرب المسيرات... اختفاء طائرة "درون" أوكرانية دون أثر بعد اصطدامها بمسيرة روسية... فيديو
تم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اصطدام طائرتين مسيّرتين في الجو. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T13:00+0000
2023-02-07T13:00+0000
2023-02-07T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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رصدت كاميرا الطائرة المسيرة الروسية، طائرة مسيرة أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأعقب ذلك تصادم الطائرتين.وكتب في شرح الفيديو: "اختفت (طائرة) الكوادروكوبتر الأوكرانية دون أن تترك أثرا بعد اصطدامها بـ"مافيك" (طائرة مسيرة روسية) الحربية".في الوقت نفسه، استمرت الطائرة الروسية المسيرة في العمل في الجو فوق الحقول.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104572/75/1045727589_302:0:2775:1855_1920x0_80_0_0_9bfe4ca7d26e7acb777760f775edc97f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
حرب المسيرات... اختفاء طائرة "درون" أوكرانية دون أثر بعد اصطدامها بمسيرة روسية... فيديو
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تم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اصطدام طائرتين مسيّرتين في الجو.
رصدت كاميرا الطائرة المسيرة الروسية، طائرة مسيرة أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأعقب ذلك تصادم الطائرتين.
وكتب في شرح الفيديو: "اختفت (طائرة) الكوادروكوبتر الأوكرانية دون أن تترك أثرا بعد اصطدامها بـ"مافيك" (طائرة مسيرة روسية) الحربية".
في الوقت نفسه، استمرت الطائرة الروسية المسيرة في العمل في الجو فوق الحقول.