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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/حرب-المسيرات-اختفاء-طائرة-درون-أوكرانية-دون-أثر-بعد-اصطدامها-بمسيرة-روسية-فيديو-1073222964.html
حرب المسيرات... اختفاء طائرة "درون" أوكرانية دون أثر بعد اصطدامها بمسيرة روسية... فيديو
حرب المسيرات... اختفاء طائرة "درون" أوكرانية دون أثر بعد اصطدامها بمسيرة روسية... فيديو
تم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اصطدام طائرتين مسيّرتين في الجو. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T13:00+0000
2023-02-07T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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رصدت كاميرا الطائرة المسيرة الروسية، طائرة مسيرة أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأعقب ذلك تصادم الطائرتين.وكتب في شرح الفيديو: "اختفت (طائرة) الكوادروكوبتر الأوكرانية دون أن تترك أثرا بعد اصطدامها بـ"مافيك" (طائرة مسيرة روسية) الحربية".في الوقت نفسه، استمرت الطائرة الروسية المسيرة في العمل في الجو فوق الحقول.
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رصد عسكري
رصد عسكري

حرب المسيرات... اختفاء طائرة "درون" أوكرانية دون أثر بعد اصطدامها بمسيرة روسية... فيديو

13:00 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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تم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اصطدام طائرتين مسيّرتين في الجو.
رصدت كاميرا الطائرة المسيرة الروسية، طائرة مسيرة أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأعقب ذلك تصادم الطائرتين.
وكتب في شرح الفيديو: "اختفت (طائرة) الكوادروكوبتر الأوكرانية دون أن تترك أثرا بعد اصطدامها بـ"مافيك" (طائرة مسيرة روسية) الحربية".
في الوقت نفسه، استمرت الطائرة الروسية المسيرة في العمل في الجو فوق الحقول.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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