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https://sputnikarabic.ae/20230207/حقيقة-تاريخية-تمنح-برشلونة-لقب-الدوري-الإسباني-1073212902.html
حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني
حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني
كشف نادي برشلونة عن حقيقة تاريخية ترشحه للتتويج ببطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:36+0000
2023-02-07T09:36+0000
رياضة
نادي برشلونة
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ويتصدربرشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، وذلك بعد مرور 20 جولة من منافسات "الليغا".وحسب ذات المصدر، فإنه في موسم 2008-2009، تحت قيادة بيب غوارديولا، حقق برشلونة 53 نقطة في 20 مباراة، وهو رقم قياسي مماثل استطاع الفريق معادلته مؤخرا مع تشافي، وأنهى فريق غوارديولا موسمه برصيد 87 نقطة قادته لمنصة التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في ست وخسر خمس مباريات فقط.وأضاف موقع النادي، أنه في موسم 2012-2013، حصد برشلونة أيضًا 55 نقطة في 20 مباراة، وفاز بالدوري الإسباني مرة أخرى بإجمالي 100 نقطة.
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رياضة, نادي برشلونة
رياضة, نادي برشلونة

حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني

09:36 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / JOSEP LAGOروبرت ليفاندوفسكي يتألق ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم
روبرت ليفاندوفسكي يتألق ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / JOSEP LAGO
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كشف نادي برشلونة عن حقيقة تاريخية ترشحه للتتويج ببطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي.
ويتصدربرشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، وذلك بعد مرور 20 جولة من منافسات "الليغا".
وأشار النادي في تقريره إلى أنه في كل مرة حصد فيها النادي 53 نقطة في أول 20 مباراة من موسم في "الليغا"، كان ينهي الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.
وحسب ذات المصدر، فإنه في موسم 2008-2009، تحت قيادة بيب غوارديولا، حقق برشلونة 53 نقطة في 20 مباراة، وهو رقم قياسي مماثل استطاع الفريق معادلته مؤخرا مع تشافي، وأنهى فريق غوارديولا موسمه برصيد 87 نقطة قادته لمنصة التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في ست وخسر خمس مباريات فقط.
وأضاف موقع النادي، أنه في موسم 2012-2013، حصد برشلونة أيضًا 55 نقطة في 20 مباراة، وفاز بالدوري الإسباني مرة أخرى بإجمالي 100 نقطة.
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